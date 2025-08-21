Einen Elfer wollen viele, leisten können ihn sich die Wenigsten. Gebrauchtpreise übersteigen manchmal selbst die einstigen Neupreise. Wer nicht ab Werk kauft, kommt meist an top gepflegte Exemplare.

Heiß begehrt: Der 911 von Porsche ist eine Ikone - und auch gebraucht meist eine Bank. Aber nicht nur den Kauf, sondern auch die Wartung des Sport-Stars muss man sich leisten können.

Berlin - Er ist eine Sportwagenikone, zieht zahlungskräftige Kundschaft an, und das bedeutet: Besitzer eines Porsche 911 nehmen es auch mit der Wartung oft sehr ernst. Die Folge: Exemplare, die bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) in die Mangel genommen werden, zeigen so gut wie keine Mängel. Das trifft zumindest auf die hier betrachteten Generationen 991 und 992 zu, wie dem „Auto Bild TÜV-Report 2025“ zu entnehmen ist.

Modellhistorie: Der Typ 991, siebte Generation des seit 1964 gebauten Klassikers, kam 2011 in den Handel. Die Modellpflege von 2015 brachte Turbo-Boxer statt der traditionellen Sauger, serienmäßig kamen fürs Fahrwerk aktive Dämpfer an Bord, und als Extra wurde erstmals eine Hinterachslenkung angeboten.

Karosserie und Varianten: Sieht man nur die Silhouette, hat sich der Elfer seit jeher kaum verändert: Die typische Motorhaube mit den Rundscheinwerfern und das sanft abfallende Coupé-Heck zählen seit jeher zur DNA. Verfügbar ist der Elfer der beiden Generationen neben dem Coupé als Cabrio mit Stoffverdeck und Targa mit Überrollbügel und versenkbarem Dachmittelteil.

Abmessungen (laut ADAC): Typ 991: 4,49 m bis 4,56 m x 1,81 m bis 1,88 m x 1,27 m bis 1,30 (LxBxH), Kofferraumvolumen vorn: 125 l bis 145 l (Coupé), 115 l (Cabrio); 125 l (Speedster).

Stärken: „Erstklassig gebaut, solide gewartet“ - das gilt laut Report in der Regel für den 911. So kommt Rost am Fahrwerk nicht vor, so gut wie ohne Beanstandung kommen unabhängig vom Alter durch die HU: Lenkung und Antriebswellen, Achsaufhängungen, Beleuchtungskomponenten, Bremsen in puncto ihrer Funktion. Unter anderem.

Schwächen: Richtige Schwächen hat der Elfer nicht. Beim Turnus-Check mit Beanstandungsquoten im sehr niedrigen Bereich liegen die Bremsscheiben, auch defekte Feststellbremsen kommen vor - das aber ähnlich selten wie Ölverlust.

Pannenverhalten: Der Porsche 911 ist nicht nur teuer, heiß geliebt, sondern auch rar. Zumindest liegen die Zulassungszahlen in Deutschland so niedrig, dass es nicht für den Mindestwert der ADAC-Pannenstatistik und eine entsprechende Pannenkennziffer reicht.

Motoren: Benziner (Sechszylinder mit Heck- und Allradantrieb): Typ 991: 257 kW/350 PS bis 515 kW/700 PS (im GT2 RS); Typ 992: 283 kW/385 PS bis 478 kW/650 PS; Hybrid: 398 kW/541 PS (GTS).

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: