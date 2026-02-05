Der Active Tourer ist BMWs erster Kompaktvan. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung punktet er. Weitgehend zumindest - nur einen Ausrutscher leistet sich der Kleine.

Berlin - Er ist eleganter im Vergleich zu anderen Kompaktvans, der Active Tourer von BMW. Die Hemdsärmeligkeit und der Nutzwert, den er bietet, sieht man dem Innenraum mit den auch hinten verschiebbaren Sitzen auf den ersten Blick kaum an. Der Gepäckraum bietet um die 1.500 Liter - ein guter Wert. Aber nicht nur hier, sondern auch beim Turnus-Check im Rahmen der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) punktet das Modell. Und leistet sich im Prinzip nur einen Ausrutscher.

Modellhistorie: Als der 2er Active Tourer 2014 herauskam, betrat er Neuland: Er war BMWs erster Kompaktvan und obendrein auch noch mit einem Frontantrieb bestückt - ein Novum bei der Münchner Marke. Ebenfalls kaum BMW-typisch: die, wenn auch durchzugsstarken, verfügbaren Dreizylindermotoren.

Karosserie und Varianten: Motorenseitig gibt es den ausschließlich mit Drei- und Vierzylindern ausgerüsteten BMW 2er Active Tourer auch als Plug-in-Hybrid, der auf bestenfalls 90 Kilometer rein elektrische Reichweite kommt. Wer den BMW-Van eine Nummer größer möchte, greift zum längeren Gran Tourer, der auch mit einer dritten Sitzreihe geordert werden konnte und somit sieben Personen befördern kann. Er jedoch wurde als Hybrid nicht gefertigt.

Abmessungen (laut ADAC): Active Tourer: 4,34 m bis 4,25 m x 1,80 m x 1,56 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 468 l bis 1.510 l (Plug-in-Hybrid: 400 l bis 1.350 l); Gran Tourer: 4,56 m bis 4,57 m x 1,80 m x 1,61 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 645 l bis 1.905 l.

Stärken: Gegenüber vielen anderen Autos, die zu der Zeit herauskamen, punktet der Van mit einem großen Innenraumangebot, das aber beim Volumen in Litern nicht ganz an den Konkurrenten VW Touran herankommt.

Schwächen: Im Grunde krankt der BMW laut Report nur an versemmelter Abgasuntersuchung (AU), die er ab der vierten HU gemessen am Durchschnitt zu oft nicht besteht. Kleinere Baustellen sind das Abblendlicht mit Quoten leicht über dem Mittel bei der vierten HU sowie hier und da vorkommender Ölverlust.

Pannenverhalten: Eine „hohe bis sehr hohe Zuverlässigkeit“ attestiert der ADAC dem BMW-Van, egal ab Active Tourer oder Gran Tourer. Einzig bei Exemplaren mit Erstzulassungsjahr 2016 ist die Bilanz befleckt: Zu oft müssen die Helfer des Clubs wegen defekter Startbatterien ausrücken, eine der typischsten Pannenursachen überhaupt.

Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 75 kW/102 PS bis 170 kW/231 PS; Diesel (Drei- und Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 70 kW/95 PS bis 140 kW/190 PS; Plug-in-Hybrid (Dreizylinder Ottomotor und E-Motor): 162 kW/220 PS und 165 kW/224 PS (Systemleistung).

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: