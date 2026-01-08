Der Winter zieht an, mancherorts gibt es Einschränkungen. Wann werden Schnee, Eis & Co. zur Gefahr? Der Deutsche Wetterdienst erklärt, was hinter den vier Warnfarben steckt und wie Sie sich schützen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Winter mit einem vierstufigen Farbsystem: Von Gelb bis Violett steigt die Gefahr durch Schnee und Glätte.

Köln/Berlin - Schnee, Eis und Glätte können den Alltag im Winter schnell gefährlich machen - sogar lebensgefährlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bei solchen Lagen mit einem vierstufigen System. Die Farben zeigen, wie ernst die Lage ist – und welches Verhalten empfohlen wird.

Grün kennzeichnet normales Wetter ohne Gefahren; hier sollte man die Wetterlage aber im Blick behalten. Und was bedeuten die Farben, die auf der Karte des DWD mögliche Gefahren anzeigen?

Gelb

Gelb steht für eine amtliche Warnung: Es kann zu leichten Gefahren kommen, etwa durch Schneefall, Reif oder überfrierende Nässe. Autofahrer sollten vorsichtig fahren, Fußgänger rutschfeste Schuhe tragen und Wetterberichte im Blick behalten.

Orange

Orange signalisiert „markantes“ Winterwetter. Dazu zählen verbreiteter Schneefall, ausgeprägte Glätte oder Schneeverwehungen. Der DWD rät, Fahrten auf das Notwendige zu beschränken und sich auf mögliche Behinderungen einzustellen.

Rot

Rot kennzeichnet eine Unwetterwarnung. Starker Schneefall oder Glatteis können den Verkehr massiv beeinträchtigen. Wer kann, sollte zu Hause bleiben, Aufenthalte im Freien reduzieren und im Auto Notfallausrüstung wie Decken oder Wasser bereithalten.

Violett

Violett ist die höchste Warnstufe und steht für extremes Unwetter, großräumige Beeinträchtigungen und Lebensgefahr, etwa bei extremem Schneefall oder gefährlichem Glatteis. Der DWD empfiehlt dann dringend, das Haus nicht zu verlassen und behördliche Hinweise zu beachten.

Besonders tückisch ist Glatteis durch gefrierenden Regen: Straßen und Gehwege können innerhalb kurzer Zeit spiegelglatt werden. Der DWD rät in solchen Fällen, Wege möglichst zu vermeiden und sich regelmäßig über aktuelle Warnungen zu informieren – etwa über die DWD-WarnWetter-App oder auf dwd.de.

Auch die Symbole zu Schnee und Glatteis auf der Wetterkarte geben Aufschluss über mögliche Gefahren.