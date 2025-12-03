Freie Sicht beim Autofahren muss sein. Damit die Scheibenwischer leichtes Spiel haben, brauchen sie im Winter Frostschutzmittel im Wischwasser. So kommt neuer Inhalt in die Anlage.

Frankfurt/Main - Damit das Wischwasser nicht gefriert, gehört im Winter Frostschutzmittel hinein - und zwar am besten vor den ersten Minusgraden. Wichtig ist, dass das alte Wasser vom Sommer vorher komplett aus dem Behälter entfernt wird, sagt Marc Kennedy vom Automobilclub von Deutschland (AvD).

Denn wird einfach eine Flüssigkeit mit Frostschutz dazugegeben, werden durch das Vermischen womöglich die nötigen Frostschutzwerte nicht erreicht, und das Wasser gefriert. „Der einfachste Weg ist, den Scheibenwassertank zum Wechseln leerzuspritzen“, sagt der Experte.

Schon gefroren? Das ist zu tun

Doch was, wenn man zu spät mit dem Austauschen dran ist und Minustemperaturen die Sommermischung schon haben gefrieren lassen? „Stellen Sie das Auto über Nacht an einen wärmeren Ort“, rät Marc Kennedy. „Etwa in die Garage oder ein Parkhaus. Nach einer Weile bei Plustemperaturen kann man dann versuchen, das Wasser herauszuspritzen.“

Auf keinen Fall sollte man heißes Wasser über die Scheibe oder die Anlage schütten. „Hat das Auto länger in der Kälte gestanden, kann der extreme Temperaturschock zu Beschädigungen an Scheibe, Schläuchen, Behälter oder Wischblättern führen“, warnt der Experte.

Halbe-halbe-Mischung einfüllen

Ist der Behälter leer, kann das Wischwasser für den Winter eingefüllt werden. Am einfachsten ist eine Fertigmischung. „Sie ist meist für Temperaturen bis minus 20 Grad gut verwendbar“, sagt Marc Kennedy, „also kein Problem in unseren Breitengraden.“

Wer selbst mischt, sollte das Frostschutzkonzentrat und destilliertes Wasser je hälftig mischen. Mehr hilft nicht mehr: „Eine zu hohe Konzentration kann einen Schmierfilm auf der Scheibe produzieren“, so Kennedy.

Spiritus gehört nicht rein

Übrigens: Auch wenn der vermeintliche Tipp immer wieder kursiert: Spiritus gehört nicht in die Scheibenwischanlage - auch wenn er eines der besten Frostschutzmittel ist. Darauf weist der Tüv Süd hin. Spiritus verursache nämlich Schlieren auf der Scheibe und habe einen unangenehmen Geruch.

Und nicht zu vergessen: Im Frühjahr muss erneut gewechselt werden. Einfach das Wasser mit dem Frostschutzmittel in der Anlage zu lassen ist zwar möglich, aber nicht sinnvoll. Denn die Lösung für wärmere Tage reinigt die Scheibe besser.