München - Es tut sich was an den Laderampen und auf den Hinterhöfen der Republik. Nachdem chinesische Autohersteller bereits den Pkw-Markt aufgemischt haben, drängen sie jetzt mit elektrischen Transportern in die Welt der leichten Nutzfahrzeuge vor. Der jüngste Neuzugang wird Flynt, ein Joint Venture mit dem chinesischen Elektroauto-Giganten GAC. Der Hersteller hat jetzt einen Kastenwagen vorgestellt, der ab 2026 gegen die Transporter von VW, Ford und Fiat antreten will.

Der bislang noch namenlose Lastesel steht auf einer eigens um den Batterieantrieb herum entwickelten Skateboard-Plattform und arbeitet laut Hersteller im Gegensatz zur Konkurrenz bereits mit einer 800 Volt-Architektur. Das soll deutlich kürzere Ladezeiten ermöglichen. So soll der Kastenwagen mit einem bis zu 100 kWh großen Akku nicht nur auf eine Normreichweite von 500 Kilometern kommen, sondern diesen auch mit bis zu 220 kW in 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent laden, so der Hersteller.

Geplant sind unterschiedliche Aufbauten mit 8,7 bis 16,5 Kubikmetern Ladevolumen und Nutzlasten von bestenfalls 1,6 Tonnen. Damit will sich Flynt nicht nur an Handel, Handwerk und Gewerbe wenden, sondern zeigt auch erste Illustrationen von Camping-Umbauten.