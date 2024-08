Halle / Saale - Der Name Cupra Ateca klingt vertraut. Kein Wunder, immerhin ist das Modell schon seit 2018 auf dem Markt, allerdings mit einem gewaltigen 300 PS-Motor. Nun, fast schon auf der Zielgeraden des Ateca-Lebenszyklus, legen die Spanier noch mal nach und halbieren die Leistung. Sie bieten den Wagen auch mit einem 1,5-Liter-Motor und 150 PS an. Mit dem neuen Basismotor sinkt auch der Preis der Baureihe. Als 1.5 TSI ist der Cupra Ateca ab 43.380 Euro zu haben (Version mit 300 PS: ab 53.290 Euro). Dazu gibt es nun auch eine Version mit 190 PS (ab 47.540 Euro).

Der kleinste Motor im Trio (150 PS) hat sich konzernweit bewährt. Der 1.5 TSI treibt auch Seat- oder VW-Modelle an. Die Leistung reicht, um souverän voranzukommen. Laufruhig macht der Motor seine Arbeit. Im Alltagsbetrieb wird man nie das Gefühl haben, nicht ausreichend motorisiert zu sein. Wer die 150 PS wählt, weiß vorher, dass er nicht übermäßig sportlich unterwegs sein will. Moderate Fahrweise, entspanntes Reisen werden mit einem Verbrauch um die 7,1 Liter pro 100 Kilometer belohnt. Sparfüchse können auch dauerhaft unter die sieben Liter kommen. Das Sparbedürfnis wird auch dadurch unterstützt, dass immer dann, wenn nicht die volle Kraft nötig ist, zwei der vier Zylinder abgeschaltet werden.

Hat man sich für das optionale DCC-Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern entschieden, gibt es mehr Komfort. Bodenwellen etwa werden geschmeidiger, weniger holprig überwunden. Aber schon die Standardeinstellung bietet guten Federungskomfort und reduziert allzu starke Neigung in schnellen, engen Kurven. Insgesamt wird das Fahrwerk als straff, aber nicht unkomfortabel wahrgenommen.

Das maximale Drehmoment von 250 Newtonmetern steht zeitig zur Verfügung, gut für den Durchzug. Der Wagen schiebt so aus dem Drehzahlkeller heraus an. Etwas mehr als neun Sekunden vergehen, bis die 100 km/h-Marke erreicht wird. Fast 200 km/h in der Spitze sind völlig ausreichend für ein SUV dieser Leistungsklasse. Den Weg dort hin empfindet man durchaus als freudvoll, so zügig jedenfalls, dass sich der Kleine gut einfügt in den sportlichen Anspruch der Marke Cupra. Der Drehregler für die Fahrprogramme in der Mittelkonsole zeigt drei Fahrmodi - Sport, Comfort und Individual. Beim großen Bruder mit 300 PS sind es doppelt so viele, es gibt noch Snow, Offroad und Cupra.

Äußerlich unterschiedet sich der mit dem 1.5 TSI-Motor gefahrene Wagen kaum vom Kraftprotz. Es fehlen die vier Endrohre, das war es. Geblieben sind die kantigen Stoßfänger, 19-Zoll-Felgen und natürlich bleibt es bei dem kupferfarbenen Cupra-Logo. Auf einer Länge von 4,39 Metern bietet das Kompakt-SUV gute Platzverhältnisse an, so wie man es vom großen Bruder kennt. Wer hinten Platz nimmt, kann es sich bequem machen. Auch hochgewachsene Menschen können aufrecht sitzen, ohne Kontakt mit dem Dach zu haben. Für die Wagenklasse ist der Knieraum ausreichend groß. Vorn gibt es Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, wer sehr zügig durch Kurven eilt, wird das schätzen. Andere werden vielleicht beim Einsteigen mit den hohen Seitenwülsten der Sitze nicht ganz glücklich, man muss sich immer ziemlich darüber wuchten.

Mit der halben Leistung fällt auch der Allradantrieb weg - was gut ist für das Ladevolumen. Ohne AWD ist mehr Platz über der Hinterachse und das Kofferraumvolumen wächst auf 510 Liter (mit Allrad 485 Liter). Wie das Topmodell lässt sich auch der 1.5 TSI optional mit einer elektrisch entriegelbaren Anhängerkupplung ausstatten. Die 150 PS reichen für gelegentliche Baumarkt-Transporte, stoßen aber, speziell bergan, an Grenzen, wenn die zulässigen Lademöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die Anhängelast beträgt 1.600 Kilogramm.

Fazit: Mit halber Leistung ist dieser Ateca eine passable Alternative zum großen 300-PS-Ateca. Er spricht Fahrer an, die Sprit sparen wollen, das Design des Top-Modells mögen, aber nicht auf Komfort und Ladevolumen verzichten möchten. Und die nicht monieren, dass 150 PS zu wenig für den Alltag seien.

Technische Daten Cupra Ateca 1.5 TSI

Motor: Vier-Zylinder Benziner

Hubraum: 1.498 Kubik

Antrieb: Frontantrieb

Leistung: 150 PS

Drehmoment: 250 Nm

Getriebe: Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Tank: 50 Liter

Spitzentempo: 199 km/h

Verbrauch im Test: 7,1 L/100 km

Kofferraum: 510 Liter

Länge: 4, 39 m

Grundpreis: 43. 380 Euro