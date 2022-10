Extreme regionale Unterschiede bei Spritpreisen zu Ende

In den vergangenen Monaten konnte es bei den Spritkosten durchaus einen Unterschied machen, in welchem Bundesland man tankt. Inzwischen haben sich die Preise bundesweit angeglichen - allerdings nicht völlig.

Der regionale Unterschied bei den Diesel- und Benzinpreisen ist zwar geschrumpft, doch im Saarland oder in Berlin tankt man derzeit trotzdem günstiger als in Bayern.

München - Die extremen regionalen Preisunterschiede bei Benzin

und Diesel aus dem Sommer sind zu Ende. Der Abstand zwischen dem

teuersten und dem billigsten Bundesland ist bei Diesel auf 6,9 Cent

gefallen, bei Superbenzin der Sorte E10 auf 9,3 Cent, wie aus Zahlen

des ADAC hervorgeht. Noch im September hatten sie bei

16,5 beziehungsweise 15,3 Cent gelegen.

Am teuersten war E10 im jeweils landesweiten Schnitt um kurz nach

11.00 Uhr in Schleswig-Holstein und Bremen mit 1,977 beziehungsweise

1,973 Euro pro Liter. Am billigsten war das Benzin im Saarland und

Berlin mit 1,883 beziehungsweise 1,889 Euro.

Diesel war in Bremen und Thüringen mit 2,159 beziehungsweise 2,145

Euro pro Liter am teuersten. Die niedrigsten Dieselpreise gab es in

Hamburg und dem Saarland mit 2,090 und 2,091 Euro pro Liter.

„Wir sehen eine gewisse Normalisierung im Bundesländervergleich, weil

die Abstände der Preise gesunken sind“, sagte ADAC

Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht. „Es gibt aber weiter

auffällige Unterschiede, wie zwischen Hamburg und Bremen, die sich

zunächst nicht erklären lassen.“ Grundsätzlich seien die Preise aber

nach wie vor zu hoch.

Noch vor einem Monat hatte Bayern bei beiden Kraftstoffen die mit

Abstand höchsten Preise aufgewiesen. Jetzt liegt es mit 2,135 Euro

pro Liter Diesel und 1,935 Euro je Liter E10 jeweils im Mittelfeld.

Liste der Durchschnittspreise der Tankstellen in den Bundesländern

in Euro pro Liter laut ADAC. Stand 13. Oktober (11.07 Uhr):

E10 Saarland 1,883 Berlin 1,889 Hamburg 1,910 Baden-Württemberg 1,913 Rheinland-Pfalz 1,918 Brandenburg 1,927 Nordrhein-Westfalen 1,929 Bayern 1,935 Niedersachsen 1,950 Hessen 1,950 Sachsen 1,951 Sachsen-Anhalt 1,958 Thüringen 1,959 Mecklenburg-Vorpommern 1,960 Bremen 1,973 Schleswig-Holstein 1,977

Diesel Hamburg 2,090 Saarland 2,091 Rheinland-Pfalz 2,099 Nordrhein-Westfalen 2,105 Berlin 2,109 Baden-Württemberg 2,113 Niedersachsen 2,117 Mecklenburg-Vorpommern 2,121 Hessen 2,132 Brandenburg 2,132 Sachsen-Anhalt 2,134 Bayern 2,135 Sachsen 2,139 Schleswig-Holstein 2,143 Thüringen 2,145 Bremen 2,159