Den kennen wir doch: Wenn Nissan jetzt den Micra als E-Auto zurückbringt, kommt einem der Kleinwagen sattsam vertraut vor. Die enge Verwandtschaft zum Renault 5 sieht man auch beim Preis.

Neuer Nissan Micra: Der Kleinwagen kommt jetzt als vollelektrischer Stromer, basierend auf der Technik des Renault 5.

Köln - Nissan bringt den Micra als elektrischen Kleinwagen zurück und verlangt dafür mindestens 27.990 Euro. Das hat der japanische Hersteller kurz vor der Markteinführung in diesem Spätherbst angekündigt.

Damit kostet die sechste Generation des Stadtautos fast auf den Euro genauso viel wie der Renault 5, mit dem es sich die Technik teilt. Lediglich die Leuchten des 3,97 Meter kurzen Fünftürers haben die Japaner retuschiert und innen ein paar neue Zierelemente arrangiert.

Angeboten wird der Micra laut Nissan mit zwei Batterien mit 40 oder 52 kWh für bis zu 408 Kilometer Reichweite. Den kleinen Akku koppelt Nissan mit einem E-Motor mit 90 kW/122 PS, mit dem größeren Akku bauen die Japaner eine Maschine mit 110 kW/150 PS ein. Geladen wird mit bestenfalls 100 kW und das Spitzentempo gibt Nissan mit 150 km/h an.