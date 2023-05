Halle / Saale - Der Grandland ist aktuell das größte Modell im SUV-Fuhrpark von Opel. Wer es mag, kann ihn mittlerweile auch mit 300 PS bestellen, dann trägt der Pseudo-Sportler das Kürzel GSe am Heck. Man kann aber auch weit darunter einsteigen in die Grandland-Welt. Die beginnt mit dem 1.2 Turbo. Der Benziner ist auf Vernunft getrimmt, steht aber in Sachen Komfort und Platzangebot den stark motorisierten Versionen kaum nach.

Der im Test gefahrene Dreizylinder-Benziner holt 130 PS aus dem Zylinder-Trio, das einen Hubraum von 1,2 Litern aufweist. Bäume ausreißen soll so ein kleiner Dreizylinder nicht. Aber die 130 PS sorgen doch bei entsprechend hohen Drehzahlen für erfreulichen Vortrieb. Gleichwohl merkt man unter Last und voll besetzt, wie klein der Motor ist. Viele Reserven kann er bei Bedarf nicht mobilisieren. Immerhin ist es den Konstrukteuren gelungen, ihn 230 Nm Drehmoment zu entlocken. Das sorgt für guten Durchzug im Rahmen der Leistungsklasse. Das handgeschaltete Sechs-Gang-Getriebe lässt sich sauber schalten, die Wege sind kurz. Den Zwischenspurt von 60 auf 100 km/h erledigt der Grandland in zügigen sechs Sekunden, gibt der Hersteller an. Das fühlt sich fast spritzig an, fährt man die Gänge voll aus. So liest man verwundert, dass es bis auf Tempo 100 über zehn Sekunden dauern soll. Gefühlt ist der Wagen viel agiler, zupackender unterwegs.

Auf dem Papier begnügt sich der Benziner mit 5,1 Litern je 100 Kilometer. Aber wie die meisten Turbos mit einem so kleinem Hubraum bedient sich der 1.2er bei flotter Fahrt sehr kräftig im Tank, denn er braucht Drehzahlen für Fahrspaß. Im Test verbrauchte der Dreizylindern 6,8 Liter Super im Schnitt, da würde man sich über etwas weniger freuen. Allerdings liegen die Emissionswerte nicht übermäßig hoch, 134 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer gibt Opel für das 130 PS-Auto an. Der Antrieb erfolgt über die Vorderräder, die Anhängelast fällt daher für ein SUV mit 1,4 Tonnen etwas gering aus, aber mehr möchte man dem kleinen Triebwerk auch gar nicht zumuten. Das arbeitet im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz manierlich. Ruft man ständig hohe Drehzahlen ab, wird es laut, etwa, wenn man sich zum Höchsttempo von 188 km/h hocharbeitet, was ab 170 km/ etwas zäh wird.

Der Kofferraum des Opel Grandland fasst 550 Liter. koe

Beim Fahrwerk seines SUV wollte Opel offenbar eine breite Kundenschicht zufrieden stellen. Ein große Portion Komfort gibt es, ein wenig Sportlichkeit, viel Handlichkeit, solides, unkritisches Fahrverhalten, wenn man sich mal in Richtung Stabilitätsgrenze bewegt. Maßstäbe in der Klasse setzt der Grandland mit dem adaptiven Lichtsystem, das für eine deutlich verbesserte Sicht bei Dunkelheit und dauerhaft blendfreies Fernlicht für vorausfahrende und entgegenkommende Fahrzeuge sorgt. Die Bordelektronik überwacht den Abstand zum Vordermann und warnt den Fahrer bei zu schneller Annäherung. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Der Spurhalte-Assistent mit aktiver Lenkkorrektur hilft, Kollisionen zu vermeiden. Verlässt man unbeabsichtigt die Spur, zieht der Wagen von allein sehr nachdrücklich zurück.

Am Fahrerplatz dominieren zwei Displays, ein Kombiinstrument und ein zentraler Touchscreen. Die Fahrzeugbedienung per Touchdisplay erfordern viel Treffsicherheit. Immer wieder muss man hinschauen, ob man wirklich das getroffen hat, was man wollte, das lenkt sehr ab. Wenigstens setzt Opel ein paar Knöpfe und Tasten ein. Der Grandland besitzt einen Drehregler für die Lautstärke sowie praktische Direktwahltasten, mit deren Hilfe sich die gängigsten Funktionen wie Navigation oder Telefon mit einem Tastendruck schnell und unkompliziert aufrufen lassen.

Mit seiner Länge von rund viereinhalb Metern bietet der Wagen gut Platz. Auch hinten finden Insassen recht geräumige Platzverhältnisse vor. Für die Koffer stehen 550 bis 1.545 Liter Laderaum zur Verfügung, ein üppiger Wert vergleicht man etwa mit dem VW Tiguan, der 400 bis 1.415 Litern schluckt. Nicht ganz optimal beim Grandland ist die hohe Ladekante. Hat man da alles drüber gewuchtet, erfreut man sich aber an einer sehr ebenen, langen Ladefläche, wenn man die Rücksitzlehnen umgeklappt hat.

Technische Daten Opel Grandland 1.2

Antrieb: Dreizylinder-Benzinmotor mit 1,2 Liter Hubraum

Leistung: 130 PS

Drehmoment: 230 Nm

Verbrauch im Test: 6,8 l/100 km

Schaltung: Sechs-Gang-Schaltgetriebe

Spitzentempo: 188 km/h

Länge: 4,47 m

Kofferraum: 550 l

Preis: ab 31.980 Euro