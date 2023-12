Halle / Saale - Dieses kleine SUV hat einen großen Auftritt, obwohl die technische Basis des Peugeot 2008 beim Kleinwagen der Marke, dem 208, liegt. Der 2008 wurde auf 4,30 Meter gestreckt und mit einer voluminösen Karosserie versehen, die ihn, auch dank wuchtiger, aber eleganter Front, noch mal größer erscheinen lässt. Durch das Facelifting 2023 hat das Front-Design gewonnen, dessen Blickfang der neu gestaltete Marken-Löwe ist. Die Preise beginnen bei 25.900 Euro.

Das Platzangebot ist vergleichsweise üppig für diese Klasse. Beachtliche 405 Liter Ladevolumen bei aufgestellter Rückbank gibt es, das maximale Ladevolumen liegt bei 1.467 Litern. Während es beim 208 eine hohe Ladekante beim Hineinheben in den Kofferraum gibt, wird das Beladen beim 2008 durch einen doppelten Ladeboden erleichtert. Der lässt sich bei Bedarf anheben und öffnet den Zugang zu weiterem Stauraum, vor allem aber sorgt er für eine ebene Fläche beim Beladen.

Der zentrale Zehn-Zoll-Touchscreen versorgt sehr übersichtlich und angenehm zügig mit allen nötigen Informationen. Wie im neuen 308 und 408 läuft dort die neueste Generation des Peugeot-Infotainment-Systems. Updates werden automatisch eingespielt, die TomTom-Navigation reagiert auf die aktuelle Verkehrssituation. Routen könne vorab am Smartphone geplant und dann in das Auto überspielt werden, sehr praktisch. Die Menüführung im neuen Multimedia-System ist weitgehend intuitiv. Extra Vorwahltasten für die einzelnen Bereiche wären gut. So muss man sehr oft auf die Home-Taste zurück und sich dann zum gesuchten Bereich vorarbeiten. Viele Funktionen können auch über die mit dem 3D-Fahrerdisplay verbundene Lenkradfernbedienung gesteuert werden. Für Nutzer der Assistenzsysteme gibt es eine eigene Vorwahltaste. Beim kabellosen Handyladen hat der Peugeot 2008 jetzt mehr Power, gut, weil Android Auto und Apple CarPlay immer viel Strom aus dem Akku saugen. Sehr klein geraten ist das Lenkrad. Der Blick zum Tacho etc. wird großen Menschen erschwert, weil oft Teile des Lenkrades die Sicht stören.

Gefahren wurde der 2008 mit einem 1,2-Liter-Dreizylinder mit 130 PS, dem man anhört, dass er sich redlich müht, aus wenig Hubraum viel Leistung zu zaubern. Muss man am Berg runterschalten, um das Tempo zu halten, wird es sehr laut, auch am Ende der Drehzahlskala, der man sich oft nähert. Die Achtgang-Automatik arbeitet zufriedenstellend, führt schnell und nahezu ruckfrei durch die Gänge. Die Motorisierung erweist sich im Alltag als ausreichend, sie leistet, was 130 PS eben können, man ist aber hinreichend flott unterwegs. Die Straßenlage ist sehr gut, stabil eilt das kompakte SUV durch schnelle Kurven.

Anfang 2024 wird der 2008 einen neuen 48-Volt-Hybridantrieb bekommen. Dieser setzt sich aus einem überarbeiteten, nun 136 PS starken 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzin-Turbomotor, einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe und einem Elektromotor zusammen. Durch eine Batterie, die sich während der Fahrt auflädt und den Verbrenner unterstützt, wird der Verbrauch reduziert. Der neue vollelektrische Peugeot e-2008 (ab 38.600 Euro) wird 156 PS haben, die Reichweite, so der Hersteller, soll die 400 Kilometer-Marke überschreiten.

Technische Daten Peugeot 2008

Motor: 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit 130 PS

Drehmoment: 230 Nm

Verbrauch: 7,1 Liter auf 100 Kilometer

Schaltung: Achtgang-Automatikgetriebe

Gewicht: 1.280 Kilogramm

Länge: 4,30 Meter

Kofferraum: 434 - 1.467 Liter

Preis: ab 25.900 Euro