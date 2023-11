Halle / Saale - Nein, preiswert ist er wahrlich nicht. Ab rund 73.000 Euro gibt es den Mercedes GLC 300 d. Der hat freilich schon Automatik, Allrad, elektrische Heckklappe und viele Sicherheitsfeatures serienmäßig an Bord. Aber es ist auch keine Kunst, so viele Extras anzukreuzen, dass man schnell auch auf gut 90.000 Euro kommen kann. Aber dafür erhält man einen Diesel feinster Bauart in einem SUV, das mit allem vollgestopft scheint, was es in Sachen Konnektivität und Sicherheit derzeit gibt.

Seit seiner Premiere im Jahr 2015 hat sich das SUV über 1,5 Millionen Mal verkauft. Das Modell gehört zu den Bestsellern der Stuttgarter. Etwa jeder siebte in Deutschland verkaufte Mercedes ist ein GLC. Der Wagen ist ein Multitalent, familien- und langstreckentauglich, ein Lademeister, erstaunlich wendig für seine Größe und sparsam. Die Suche nach Mängeln wird zum Meckern auf hohen Niveau: Die Türablagen könnten besser ausgekleidet sein, um Klappergeräusche zu minimieren ...

Mit einer Modellpflege hat Mercedes den Bestseller für seine zweite Lebenshälfte fit gemacht. Am Design wurde wenig verändert, Feinschliff im Detail, die Scheinwerfer sind flacher geformt, die Rückleuchten erhielten eine andere Grafik, beides als LED-Version. Vor allem am Vier-Zylinder- Diesel wurde Hand angelegt. Das neue Aggregat leistet dank Biturboaufladung 245 PS und 550 Nm. Damit gehört die aktuelle GLC-Generation zu den stärksten Vierzylinder-Dieseln auf dem Markt. Soviel Kraft freut Anhänger-Besitzer. 2,5 Tonnen gebremste Last kann an den Haken. Der Startgenerator eines Mildhybridantriebes unterstützt den Diesel zudem mit 23 PS dezent bei der Kraftentfaltung. Das Triebwerk erfüllt die Abgasnorm Euro 6d. Freunde ausgefeilter Technik werden diesen Diesel schätzen und wehmütig darüber sinnieren, wie schade es doch ist, dass solche sparsamen, leistungsfähigen und sauberen Antriebe absehbar von den Straßen verbannt werden sollen.

Sitzt man am Steuern, könnte man fast vergessen, dass hier ein Selbstzünder arbeitet, so zurückhaltend, so sanft und so leise arbeitet er vor sich hin. Modernste Abgastechnik sorgt für eine Sauberkeit, die ein gleichstarker Benziner nicht erreichen kann. Trotz großer, schneller Autobahnanteile blieben wir im Test meist unter sieben Litern auf 100 Kilometer. Verhaltene Landstraßenfahrt bewegte den Verbrauch in Richtung sechs Liter. Das ist ein vorzüglicher Wert für ein SUV, das 4,72 Meter lang ist und und fast zwei Tonnen wiegt. Sehr sportlich bewegt, werden die neun Liter stark in Richtung zehn Liter überschritten. Auf langer Strecke erfreut die Reichweite. Mit zurückhaltendem Gasfuß geht es deutlich über die 800 Kilometer-Marke.

Fahrwerk und serienmäßiger Allradantrieb sorgen für ein hohes Maß an Fahrkomfort und sicheres Fahrverhalten. Die ausgereifte, aufmerksam schaltende Neun-Gang-Automatik passt bestens dazu und führt butterweich, nahezu unmerklich, durch die Gänge bis hoch zu 230 km/h. Da liegt der Wagen genau so beruhigend auf der Straße wie bei 130. Der Spurt auf Tempo 100 lässt sich sportlich absolvieren. Er ist in knapp sechs Sekunden zu schaffen, wenn es sein muss - der Diesel als Sprinter.

Gegenüber der Vorgängergeneration hat das SUV um sechs Zentimeter zugelegt. Das merken vor allem Fahrer und Beifahrer, die von üppigen Platzverhältnissen profitieren. Hinten gibt viel Platz für den Kopf und ausreichend Raum für die Füße. Gut der bequeme Einstieg hinen, Kopf einziehen entfällt. Auch der Kofferraum hat zugelegt, 620 Liter sind es. Wer mehr braucht, kann ihn durch Umlegen der Rückenlehnen im Fonds auf bis zu 1.680 Liter erweitern.

Die serienmäßige Konnektivität im Mercedes GLC 300 d 4Matic lässt kaum Wünsche offen, eher könnte man sich überfordert fühlen von der Fülle der Möglichkeiten, die das von Mercedes MBUX genannte Konnektivitäts-Angebot enthält. Ein zentrales, 11,9 Zoll großes Touchdisplay dient dabei - mit seiner gut sortierten Menüstruktur - zur Bedienung fast aller Funktionen. Ob man über das integrierte Navisystem oder Google-Maps per Apple CarPlay/Android Auto sein Ziel ansteuert, ist Geschmacksache - serienmäßig ist beides im GLC vorhanden. Große Touchflächen erleichtern die schnelle Anwahl einzelner Parameter auch während der Fahrt. Der sehr aufmerksame Sprachassistent reagiert auf Anweisungen exakt und schnell, wenn man sehr deutlich spricht und mit einem klaren „Hey, Mercedes“ das Nennen seiner Wünsche einleitet.

Technische Daten Mercedes GLC 300 d:

Motor: Zwei Liter-Vierzylinder-Diesel mit 245 PS plus 23 PS aus Startergenerator (Mildhybrid 48-Volt)

Drehmoment: 550 Nm zwischen 1.800 – 2.200 U/min

Schaltung: Neun-Gang-Automatik, Allradantrieb

Verbrauch im Test: 6,8 Liter/100 Kilometer

Länge: 4,72 Meter

Kofferraum: 620 Liter

Anhängerlast: 2,5 Tonnen (gebremst)

Preis: ab 72.857Euro