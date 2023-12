Halle / Saale - Der Citroen C5 X zieht die Blicke auf sich. Er vereint Designelemente von Limousine, Kombi und SUV in einem Auto, ein Crossover also. Der Wagen ist 4,80 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,78 Meter, was auch den üppigen Platz im Innenraum erklärt. Steigt man in den Citroen ein, spürt man, dass das Auto ein wenig höher gelegt ist, was das Ein- und Aussteigen erleichtert. Der 12 Zoll große, hochauflösende Touchscreen lässt sich einfach und schnell bedienen. Mit einer Spracherkennung kann man Funktionen direkt steuern. Smartphones können via Android Auto und Apple CarPlay kabellos mit dem Infotainment-System verbunden werden. Zum kabellosen Aufladen von Smartphones findet sich im Wagen eine induktive Ladestation. Außerdem stehen vorne und hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung.

Die Reisenden können insgesamt unter 13 Ablagefächern wählen, die in Summe gut 30 Liter Fassungsvermögen haben. Geräumig ist der Kofferraum. 545 Liter werden als Ladevolumen angegeben, bis zu 1.640 Liter können es mit umgelegten Rücksitzlehnen werden. Die Ladekante ist niedrig, die Formen sind gleichmäßig, es gibt eine 12-Volt-Steckdose. Eine Stärke des Citroen C5 X ist sein Reisekomfort. Serienmäßig besitzt der Plug-in-Hybrid mit der „Advanced Comfort Aktiv-Federung“ das neue adaptive Fahrwerk der Franzosen, das den „Fliegenden-Teppich-Effekt“ früherer Kultmodelle von Citroën ein wenig wieder aufleben lässt. Das System absorbiert nahezu alle Unebenheiten.

Mit einer Systemleistung von 180 PS verfügt die Plug-in-Hybrid-Version über genügende Kraft für freudvolle Beschleunigung. Die Arbeit teilen sich ein Benzinmotor mit 1,6 Litern Hubraum und 150 PS sowie ein Elektromotor von 110 PS, die beide gut harmonieren. Die Spitzengeschwindigkeit von 225 km/h geht ausschließlich auf das Konto des Benziners. Rein elektrisch lassen sich bis zu 135 km/h erreichen.

Die Kraftübertragung an die Vorderräder erfolgt über eine Acht-Stufen-Automatik, die die Gänge angenehm weich schaltet. Für die Kraft des rein elektrischen Vortriebes sorgt eine 12,4 kWh große Lithium-Ionen-Batterie. Standardmäßig startet der Citroen C5 X Plug-in-Hybrid im Elektro-Modus. Im Hybrid-Modus entscheidet das System automatisch und abhängig von der Situation, ob der Elektromotor, der Benziner oder beide Antriebe gleichzeitig zum Einsatz gelangen. Der Komfort-Modus baut auf dem Hybrid-Modus auf und bietet dank des adaptiven Fahrwerks den besonders hohen Komfort. Über die Funktion „Brake“ lässt sich darüberhinaus beim Loslassen des Gaspedals und beim Bremsen verstärkt Energie zurückgewinnen. Wird der Sport-Modus gewählt, spürt man ein schärferes Ansprechverhalten des C5 X und eine straffere Dämpfung, die Lenkung ist sehr direkt.

Im rein elektrischen Fahrbetrieb verfügt die 12,4 kWh große Batterie des Citroen C5 X Plug-in-Hybrid über eine Reichweite von bis zu 64 Kilometern. Fährt man entsprechend moderat, kann man in die Nähe dieser Herstellerangaben kommen, wird viel in der Stadt gefahren, wirkt sich das ständige Rekuperieren auf lange Reichweite aus. Den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch beziffert Citroen mit utopischen 1,3 bis 1,4 Liter pro 100 Kilometern. Im Hybrid-Modus pendelte sich der Verbrauch im Test bei 4,8 bis 5,3 Litern pro 100 Kilometer ein, das gilt aber nur, wenn man ständig mit gut geladener Batterie fährt. Lässt man nur den Benziner lange Zeit arbeiten, kommt man auf etwa 7,5 Liter.

Ist der Akku leer, dauert das Aufladen laut Hersteller an einer Wallbox mit 3,7 kW ca. drei Stunden 50 Minuten von 0 auf 100 Prozent. Optional offeriert Citroen einen Onboard-Charger mit 7,4 kW, der die Ladezeit an einer 22-kW-Wallbox auf etwa 1 Stunde 55 Minuten reduziert. Steht nur eine Standard-Steckdose mit 1,8 kW zur Verfügung, beläuft sich die Ladedauer auf rund sieben Stunden und fünf Minuten von 0 auf 100 Prozent für den C5X Plug-in-Hybrid, der mit viel Fahrkomfort, viel Platz und der Chanc zum sparsamen Fahren besticht - wenn man die Batterie konsequent lädt.

Technische Daten Citroen C5 X Plug-in-Hybrid 180

Antrieb: Vierzylinder-Benzinmotor, 1,6 Litern Hubraum, 150 PS Leistung plus Elektromotor mit 110 PS

Gesamtdrehmoment: 300 Nm

Antriebsart: Frontantrieb

Getriebe: Acht-Stufen-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Höchstgeschwindigkeit elektrisch: 135 km/h

Verbrauch: bei stets geladener Batterie 4,8 bis 5,3 Liter pro 100 Kilometer, nur mit Benziner etwa 7,5 Liter

Ladezeit an Wallbox (22 kW) mit 7,4-kW-Onboard-Charger: 0 - 100 Prozent in einer Stunde 55 Minuten

Länge: 4,80 Meter

Kofferraum: 545 Liter

Preis: 46.290 Euro