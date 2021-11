Das ergab eine Testfahrt im Marvel R

Im Kino steht der Name „Marvel“ vor allem für Superhelden mit ungeahnten Fähigkeiten. MG will jetzt den Marvel R zum elektrischen Retter im Alltag machen. Wie schlägt sich der China-Import mit dem englischen Traditionsnamen gegen VW ID4 und Co?

Modernes Design, sportliche Performance: Mit dem Marvel R will sich MG einen Platz in der elektrischen Mittelklasse sichern.

Berlin - Ältere Semester denken bei der Marke MG an britische Oldtimer, moderne Schnäppchenjäger eher an günstige SUVs aus China, die mit Plug-in-Antrieb oder Elektroumrüstung in den letzten Monaten auch ihren Weg nach Europa gefunden haben.

Doch wenn die aus Oxford nach Shanghai verkaufte Marke jetzt über ihre knapp 100 Vertriebspartner im Land zu Preisen ab 42.990 Euro den Marvel R in den Verkauf bringt, zeigt sie schon wieder ein neues Gesicht. Denn als erstes eigenes Modell, das explizit um den Elektroautoantrieb herum entwickelt wurde, bringt er die Chinesen ins Lager der Erneuerer.

Schlank und sportlich durch die Mittelklasse

Waren die früheren Autos vergleichsweise gesichtslos, leistet sich der Marvel ein ziemlich charakterstarkes Aussehen. Als SUV von 4,67 Metern Länge wirkt er schlanker und sportlicher als Konkurrenten wie der VW Id4, der Tesla Model Y oder der Mercedes EQC - und mit den stark verwischten Scheinwerfern noch dazu trendiger.

Innen dagegen wahrt er eine feine Balance: Mit den digitalen Instrumenten und dem riesigen Touchscreen sieht er modern genug aus für die Digital Natives, behält aber auch einige konventionelle Schalter und Taster. Obwohl schon die bisherigen MG-Modelle einen recht soliden Eindruck machen, schließt MG mit dem Marvel bei Materialauswahl und Verarbeitung weiter zu europäischen Mitbewerbern auf. Da zahlt es sich aus, das die Konzernmutter SAIC seit Jahrzehnten die VW-Modelle für China montiert und so von den Wolfsburgern lernen konnte.

Viel Platz und ein Stauraum im Bug

Zum schmucken Auftritt außen wie innen gibt es wie bei jedem Auto auf einer Elektroauto-Plattform spürbar mehr Platz als bei vergleichbaren Verbrennern, selbst wenn der Radstand mit 2,80 Metern nicht eben riesig ist. Geräumiger geht es nicht nur für die Insassen zu. Zum Gepäckabteil im Fond mit 357 bis 1369 Litern kommen bei den meisten Modellen noch einmal 150 Liter im Bug - genug für das Ladekabel oder den Wochenendeinkauf.

Dem Antrieb übernehmen in der Grundversion zwei E-Maschinen mit zusammen 132 kW/180 PS an der Hinterachse. Für knapp 8000 Euro mehr Euro gibt es einen Allradantrieb und einen dritten Motor im Bug, die Leistung steigt dann auf 212 kW/288 PS. Aber schon als Hecktriebler ist das SUV flott bei der Sache, beschleunigt in 7,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bei voller Fahrt bis zu 200 km/h. Dass der Marvel dabei vor allem jenseits von 120 km/h noch zügig beschleunigt, verdankt er einer technischen Eigenheit: Wie sonst nur der Porsche Taycan und der baugleiche Audi GT hat er ein zweistufiges Automatikgetriebe und wechselt bei höherem Tempo in den nächsten Gang.

Viel Ausstattung, aber lange Ladezeit

Während der Marvel für seine Fahrzeugklasse übermäßig schnell fährt, ist er beim Laden nur Durchschnitt: Mehr als 92 kW Ladeleistung sind nämlich nicht drin. Bei einem Akku von 70 kWh sind 80 Prozent deshalb selbst im besten Fall erst nach einer Dreiviertelstunde geschafft. Die Reichweite liegt mit rund 400 Kilometern ebenfalls im Mittelfeld. Dafür zählt der Marvel R zu den bislang noch eher seltenen Elektroautos, die ihren Strom auch wieder an externe Verbraucher abgeben und so zum Beispiel auf dem Parkplatz ein E-Bike laden können.

Keine Blöße gibt sich der Marvel bei Assistenz und Infotainment: Manche elektronische Helfer sind zwar sehr sensibel und korrigieren ständig den Fahrer. Doch die automatische Abstandsregelung und Spurführung, die Navigation und ein halbes Dutzend Kameras machen einen guten Job. Und die Ausstattung ist mit der elektrischen Heckklappe, dem Panoramadach und den E-Sitzen für alle Modelle nahezu konkurrenzlos.

Fazit: Ein Außenseiter auf Augenhöhe

Nein, er hat weder Superkräfte, noch ist der Marvel R unschlagbar. Doch mit schmuckem Design, üppiger Ausstattung, schlauer Assistenz und einem rundherum ausreichenden Antriebspaket hat der erste dezidierte Stromer der wiederbelebten Traditionsmarke MG allemal das Zeug zum Alltagshelden. Obwohl bei Bekanntheit und Vertrieb ein Außenseiter, fährt MG so plötzlich auf Augenhöhe mit den europäischen Konkurrenten.

Datenblatt: MG Marvel R

Motor und Antrieb 2 Elektromotoren an der Hinterachse Max. Leistung: 132 kW/180 PS Max. Drehmoment: 410 Nm Antrieb: Hinterradantrieb Getriebe: 2-Gang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4674 mm Breite: 1919 mm Höhe: 1613 mm Radstand: 2804 mm Leergewicht: k.A. Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 357-1396 Liter (Heck), 150 Liter (Bug)

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s Durchschnittsverbrauch: 19,4 kWh/100 km Reichweite: 402 km CO2-Emission: 0 g/km Batteriekapazität: 70 kWh Schadstoffklasse: k.A. Energieeffizienzklasse: A+

Kosten: Basispreis des MG Marvel R: 42.990 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Sechs Airbags, adaptiver Tempomat, Spurverlassenswarnung, Einparkhilfe Komfort: Klimaautomatik, Sitz- und Lenkradheizung, elektrische Heckklappe, Panoramadach

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke

Mehr als 92 kW Ladeleistung sind beim MG Marvel R nicht drin. Bei einem Akku von 70 kWh sind 80 Prozent deshalb im besten Fall erst nach einer Dreiviertelstunde geschafft. Die Reichweite beträgt 400 Kilometer. MG/dpa-mag

Der Bug im MG Marvel R hat ein Volumen von 150 Litern - das Ladekabel oder der Wochenendeinkauf lassen sich hier bequem verstauen. MG/dpa-mag

Als SUV von 4,67 Metern Länge bietet der MG Marvel R viel Platz für Insassen und Gepäck. MG/dpa-mag

Im Innenraum des MG Marvel R gibt es neben einem großen Touchscreen und digitalen Instrumenten auch noch konventionelle Schalter. MG/dpa-mag