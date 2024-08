Neuer Look: Der Picanto erhält eine überarbeitete Front- und Heckpartie mit LED-Leuchten sowie deutlich mehr Ausstattung.

Frankfurt/Main - Kia poliert den Picanto auf: So bekommt der 3,61 Meter kurze Kleinstwagen eine überarbeitete Front- und Heckpartie mit LED-Leuchten sowie deutlich mehr Ausstattung, teilte der Hersteller mit. Der Verkauf beginnt laut Kia in diesen Tagen und die Preise starten bei 16.690 Euro.Dafür gibt es den Fünfsitzer jetzt mit digitalem Cockpit und zahlreichen neuen Assistenzsystemen vom Auffahrschutz mit Fußgängererkennung bis zur Unterstützung bei der Spurführung oder dem Ausstiegswarner. Und den Komfort haben die Koreaner jetzt mit Solarverglasung, elektrischen Fensterhebern und USB-Buchsen auch im Fond ebenfalls verbessert.Nur am Antrieb ändert sich nichts: Es bleibt bei der Wahl zwischen einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 46 kW/63 PS oder einem 1,2 Liter großen Vierzylinder, der auf 58 kW/79 PS kommt. Beide Motoren sind serienmäßig mit einer Fünfgang-Schaltung kombiniert, können aber auch mit einem automatisierten Getriebe bestellt werden. Das Spitzentempo liegt bei bis zu 159 km/h und der Normverbrauch bewegt sich zwischen 5,2 und 5,7 Litern. Das entspricht CO2-Werten von 118 bis 130 g/km.