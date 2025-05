Gesetz der Straße Bus fährt Betrunkenem über Füße: Streit um Schmerzensgeld

Nach einer Feier am frühen Morgen: Ein Bus fährt einen am Straßenrand sitzenden Betrunkenen an. Der Fahrer will nichts bemerkt haben, der Geschädigte klagt. Wem gibt das Gericht die Schuld?