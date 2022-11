Keine Datenschutzverletzung Bürger dürfen Falschparker zum Anzeigen fotografieren

Es ist so naheliegend: Wer einen Falschparker anzeigen will, zückt das Handy und schickt das Foto der Polizei. Doch in Bayern bekamen zwei Männer deswegen Ärger mit der Datenschutzbehörde. Nun hat ein Gericht entschieden, wer sich richtig verhalten hat.