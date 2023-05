Auf was beim Kilometerkönig Audi A4 zu achten ist

Einmal um die ganze Welt: Gemessen an der Kilometerleistung hat das so mancher Audi A4 rein rechnerisch schon mehrmals hinter sich.

Berlin - Als „Kilometer-König“ krönt der „Auto Bild Tüv-Report 2023“ den Audi A4. Und spielt damit darauf an, dass er häufig mit Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern am Steuer ganz schön viele Kilometer in kurzer Zeit abreißt.

Das beschert ihm bei der Hauptuntersuchung (HU) im Fahrwerkskapitel den ein oder anderen Rüffel. Ansonsten erntet der A4 - in Betrachtung Modelle seit 2015 - aber viel Lob.

Auch an Fuß- und Feststellbremse sowie der Abgasanlage gibt es so gut wie nichts zu bemängeln. Bremsleitungen und -schläuche gehen ebenso in Ordnung wie Lenkanlage und -gelenke sowie die Antriebswellen.

- A4 2.0 TFSI basis (2016); 185 kW/252 PS (Vierzylinder); 96.000 Kilometer; 20.750 Euro.

- A4 2.0 TDI Avant basis (2017); 90 kW/122 PS (Vierzylinder); 120.000 Kilometer; 16.500 Euro.

- RS4 2.9 TFSI quattro Avant (2019); 331 kW/450 PS (Sechszylinder); 58.000 Kilometer; 60.600 Euro.