Halle / Saale - Dieser Volvo verwöhnt mit Kraft ohne Ende. In dem Plug-in-Hybriden XC90 Recharge T8 AWD steckt ein Reihenvierzylinder mit zwei Litern Hubraum, der 310 PS abgeben kann. Den elektrischen Part übernimmt ein Elektromotor mit 145 PS, die auf die Hinterachse geleitet werden. Was beide Antriebseinheiten an Drehmoment auf die vier Räder bringen, macht den SUV zu einem Kraftpaket (709 Nm) und sorgt für sehr viel Fahrspaß. Tief aus dem Drehzahlkeller heraus wird zupackender Durchzug über die gesamte Drehzahlbandbreite geboten - gut auch für die Anhängerlast von 2,4 Tonnen. Egal, bei welcher Drehzahl man antritt, das Duo Verbrenner-Elektromotor schiebt gewaltig nach vorn. 400 Nm steuert der Benziner bei, 309 Nm werden elektrisch generiert. So kann der XC90 Recharge T8 nötigenfalls in 5,4 Sekunden von Null auf 100 sprinten.