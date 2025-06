Halle / Saale - Was er kann, sieht man den Cupras Leon kaum an. Allenfalls die aggressiv gestaltete Front mit ihren vielen eckigen Lufteinlässe lässt ahnen, dass das Auto sportliche Talente hervorkehren kann. Rechts hinten am Heck signalisieren indes die beiden Buchstaben VZ, dass dieser Leon zu den Sportlern bei Cupra gehört. Die Buchstaben stehen für Veloz, was auf Spanisch schnell heißt. Und dieser Wagen ist extrem schnell. Bei 250 km/h wird der Vortrieb automatisch abgeriegelt. Die 300 PS wären wohl auch für mehr gut. Die Art und Weise, wie das Auto dort hinauf kommen kann, prägt seinen Charakter und freut ganz gewiss Beschleunigungs-Junkies.

Legt man es darauf an, erreicht der Vierzylinder-Benziner in weniger als sechs Sekunden Tempo 100. Dann mobilisiert die Zwei-Litermaschine 400 Nm Drehmoment, was in jedem Drehzahlbereich enormen Vorschub sichert. Der Sound lässt dabei keinen Zweifel daran, dass man in einen Sportler bewegt. Der Cupra Leon VZ Extreme (ab 56.155 Euro) ist ein Auto für Liebhaber, ein Spartenprogramm, das sich die Spanier leisten können. Denn Cupras verkaufen sich seit Jahren richtig gut unter der PS-Normalverbrauchern. Die fliegen auf das sportlich-schicke Design und fühlen sich vielleicht - derart dynamisch verpackt - auch gleich ein wenig dynamischer und schicker, auch wenn man in einem Cupra-Modell sitzt, das nur 150 PS hat - unter dem geht nichts bei der derzeitigen Cupra-Flotte. Zu ihr zählen beispielsweise die Verbrenner Formentor, Terrarmar oder Tavascan und der Stromer Cupra Born (ab 231 PS). Der Born mit dem VZ am Heck kommt auf 326 PS.

Der gefahrene Cupra Leon VZ ist 4,40 Meter lang. Die Dämpfung ist den sportlichen Möglichkeiten des Autos bestens angepasst, macht den Wagen aber nicht bretthart, sondern garantiert auch den wünschenswerten Komfort im Normalbetrieb. Ein Tritt aufs Pedal und der Wagen schiebt brachial los. Das Siebengang-DSG schaltet sehr flink und geschmeidig durch die Gangstufen, ohne dass nennenswert Zugkraft verloren geht. Auf kurvenreicher Strecken freut man sich über die präzise, direkte Lenkung. Über Tasten im Lenkrad lassen sich die schärferen Fahrmodi „Sport“ und „Cupra“ anwählen, ein „Drift“-Programm ist was für Fahrer, die den besonderen Kick suchen - möglichst abseits der Landstraße, am besten auf Rennstrecken für Amateure. Mit den Fahrprogrammen ändert sich auch gut hörbar der Sound, den die Auspuffrohre produzieren.

Zuverlässig arbeitet die Fahrassistenz, die bei VW unter dem Begriff „Travel Assist“ zusammengefasst wird, da bedient sich auch Cupra. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage steuert Tempo und Abstand zum Vordermann bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h. Auch bei deaktiviertem System gibt es vor Ortseinfahrten oder festen Geschwindigkeitsbegrenzungen einen Hinweis im Kombiinstrument, der den Fahrer darauf hinweist, den Fuß vom Gas zu nehmen. Per Eingriff in die Motorbremse wird auch dann sanft das Tempo herausgenommen. Schöpft der Fahrer aus, was der Cupra Leon kann, wird er beim Verbrauch selten unter die Zehn-Liter-Marke kommen. Es geht aber auch anders. Im Test konnte erfreut registriert werden, dass der Wagen zeitweise mit 8,3 Liter auf 100 Kilometer auskam - wenn man auf der Autobahn lange Strecke die 130 km/h nicht dauerhaft überschreitet.

Das Cockpit mit seinem 13 Zoll große Touchscreen-Display auf der zum Fahrer geneigten Mittelkonsole gefällt mit seiner guten Reaktionsfreudigkeit und klaren Anzeigen. Die Bedienung ist selbst erklärend. Man sitzt bequem auf den serienmäßigen Sportsitzen mit Mikrofaser-Bezügen. Obwohl in die Lehne integriert und somit nicht verstellbar, sind die vorderen Kopfstützen auch für große Fahrer hoch genug. Der Kofferraum fasst 380 Liter. Die Serienausstattung des Cupra ist erfreulich komplett. Übrig bleibt die Frage nach der Sinnhaftigkeit von 300 PS in dieser Wagenklasse. Aber wer so etwas liebt, wird begeistert sein und das VZ-Gaspedal wieder und wieder durchdrücken.

Technische Daten Cupra Leon VZ Extreme :

Antrieb: Vierzylinder-Benziner

Schaltung: Sieben-Gang-DSG,

Leistung: 300 PS

Hubraum: 2,0 Liter

Drehmoment: 400 Nm

Höchsttempo: 250 km/h

Von 0 auf 100 km/h: 5,7 s

Test-Verbrauch: 8,5 l/100 km

Kofferraum: 380 l

Länge: 4,40 m

Preis: ab 56.155 Euro