Die Marke Alpina haben sie an BMW verkauft. Doch deshalb lassen die Brüder Bovensiepen nicht die Finger vom Autobau. Jetzt machen sie unter eigenem Namen weiter - mit prominenter Hilfe beim Erstling.

Como/Buchloe - Alpina ist für die Gebrüder Bovensiepen seit dem Verkauf an BMW Geschichte, doch jetzt schlägt die Manufaktur aus Buchloe im Ostallgäu ein neues Kapitel auf und baut unter eigenem Namen weiter edle Autos in Kleinserie. Das hat das Unternehmen am Rande des Concorso d'Eleganza Villa d'Este im norditalienischem Como angekündigt und seinen Erstling gezeigt.

Das wird ein Coupé für die gehobene Mittelklasse, dessen Design in Kooperation mit dem italienischen Karosseriebauer Zagato entwickelt wurde. Als Basis dafür dient der BMW 4er, der laut Bovensiepen aber in über 400 Teilen modifiziert wird. Von ihm übernimmt die Manufaktur auch den Grundmotor mit drei Litern Hubraum und sechs Zylindern.

Wie schon zu Alpina-Zeiten rüsten die Entwickler in Buchloe kräftig auf und schrauben die Leistung deshalb hoch auf 449 kW/611 PS. Damit beschleunigt das Coupé in 3,3 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit jenseits von 300 km/h, teilt Bovensiepen mit.