Vorsicht, heiß! Beim Braten können auch mal Temperaturen von 200 Grad entstehen. Welche Öle halten die starke Hitze in der Pfanne gut aus?

Ab in die Pfanne! Diese Öle eignen sich gut zum Braten

München - Es qualmt und raucht in der heißen Pfanne? Das spricht dafür, dass die Temperatur zu hoch für das Öl ist. Jedes Öl hat einen sogenannten Rauchpunkt - je höher er liegt, desto hitzestabiler ist es.

Doch welche Öle können hohe Temperaturen gut ab?

Welche Öle sich nur für die kalte Küche eignen

Übrigens: Kokos- oder Palmfett sind ebenfalls sehr hitzebeständig. Sie sind laut Verbraucherzentrale allerdings in ihrer Zusammensetzung nicht so hochwertig wie raffinierte Pflanzenöle oder Bratöle. Auch in Sachen Nachhaltigkeit schneiden sie schlechter ab.

Und was ist mit kalt gepressten Ölen? Ihr Rauchpunkt liegt eher niedrig, daher eignen sie sich weniger für die Pfanne - aber dafür umso besser für Salatdressings und kalte Speisen.