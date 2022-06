Unbekannte Werke von Heinz Steffens öffentlich verfügbar

Bernburg - Der Bernburger Maler Heinz Steffens ist zwar bereits vor gut vier Jahrzehnten gestorben, in seiner Heimatstadt hat man den Künstler indes nicht vergessen. Jüngst wurde sein Nachlass - der sich im Museum Schloss Bernburg befindet - erfasst, digitalisiert und in zwei Datenbanken eingestellt, so dass er jetzt auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Überdies arbeitet das Team um Museumsleiter Roland Wiermann gemeinsam mit der halleschen Kunsthistorikerin Christin Müller-Wenzel derzeit an einem Werkverzeichnis zur Malerei und Grafik von Heinz Steffens (1913-1982).

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<