Knapp 2.000 Veranstaltungen, mehr als 2 Millionen Gäste: Ein Jahr lang war Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Kulturstaatsminister Weimer lobt eine kreative Aufbruchstimmung in der Stadt.

Chemnitz/Oelsnitz - Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat mit knapp 2.000 Veranstaltungen schätzungsweise mehr als 2 Millionen Besucher angelockt. Das teilten die Organisatoren in einer Bilanz mit. So haben allein die Kunstsammlungen dieses Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Bis Oktober wurden allein dort fast 230.000 Besuche gezählt, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es rund 60.500. Die Zahl der Übernachtungen in der Stadt sei von Januar bis September um 23,8 Prozent auf fast 449.000 gestiegen, hieß es.

„Die Menschen in Chemnitz und der Kulturhauptstadtregion sind über sich hinausgewachsen in diesem Jahr“, konstatierte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke. „Sie haben Chemnitz 2025 zu ihrem Projekt gemacht und das ist ihnen grandios gelungen.“

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) sprach in einer Mitteilung von einer überragenden Vielfalt an Projekten. „Zum Abschluss dieses besonderen Titeljahres erleben wir eine kreative Aufbruchstimmung in Chemnitz, die weit über Sachsen und über Deutschland hinausgeht - und auch weit über 2025 hinauswirkt.“