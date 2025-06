Mainz. - Das ZDF greift radikal durch und schmeißt gleich vier, teilweise langjährige Serien aus dem Programm. Unter anderem wird es keine weitere Staffel des ZDF-Herzkinos "Marie fängt Feuer" geben. Nach neun Staffeln steht das Aus für die in Münsing gedrehte Serie rund um Schauspielerin Christine Eixenberger (38).

Bereits am 10. April wurde die 26. und letzte Folge der Familienserie ausgestrahlt. Die einzelnen Episoden in Spielfilmlänge hatte der Mainzer Sender seit 2016 im Programm. Seit 2022 lief die Familiendramaserie nicht mehr am Sonntagabend, sondern am Donnerstagabend. Fans der Serie klagen darüber, dass die Geschichte noch nicht auserzählt sei.

Serien-Aus: Diese ZDF-Formate fliegen aus dem Programm

Neben "Marie fängt Feuer" wird auch die Arzt-Serie "Doktor Ballouz" mit Merab Ninidze (59) in der titelgebenden Rolle eines Landarztes in der Uckermark abgesetzt. Im kommenden Herbst geht die vierte Staffel mit insgesamt noch 24 Folgen zu Ende.

Grund für das Aus der beiden vom ZDF in Auftrag gegebenen Produktionen sind demnach die sinkenden Einschaltquoten.

Auch das Gaming-Magazin "Game Two" sowie die britische Zombie-Serie "Generation Z" verabschieden sich aus dem Programm. Beide Sendungen liefen auf dem Sender ZDFneo. "Game Two" endet nach mehr als 380 Folgen. Die letzte Folge soll am 3. Juli ausgestrahlt werden, so Chip.

Seit 2016 wurde "Game Two" in 13 Staffeln gezeigt und von "Rocket Beans TV" produziert. Grund für das Aus ist eine Vertragskündigung mit dem Produktionsteam.

"Generation Z" wurde nur wenige Monate beim ZDF ausgestrahlt. Hier zog der verantwortliche britische Sender Channel 4 den Stecker.

Sender ZDF ändert Strategie für Ausstrahlung von Serien

Die Entscheidungen wurden aufgrund einer umfassenden Strategieänderung des Senderprogramms getroffen. Das Zweite Deutsche Fernsehen setzt verstärkt auf neue Formate und möchte damit ein jüngeres Publikum erreichen.

ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke erklärte, dass man sich von erfolgreichen Formaten trennen müsse, um Platz für neue Sendungen zu schaffen.

Sinkende Einschaltquoten spielten ebenfalls eine entscheidende Rolle bei den Entscheidungen. Frei werdende Sendeplätze sollen mit etablierten Formaten besetzt werden, um Quotensicherheit zu gewährleisten.