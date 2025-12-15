TV-Kommissar Carl Sievers und sein Team auf Sylt bekommen einen Mordfall mit vielen Ermittlungsansätzen: Ein Koch wird im Sand vergraben - Sohn, Noch-Ehefrau und ein Freund geraten ins Visier.

Sylt/Berlin - Da ist er wieder, Kommissar Zufall: Der TV-Ermittler Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) spaziert mit seiner Freundin und Hund am Strand entlang und entdeckt den Unterarm einer Leiche aus dem Schlick ragend. Der Tote ist der Chefkoch des besten Austernrestaurants auf Sylt und gefunden wird er an einer Austernbank, von der er mutmaßlich schon mal gestohlen haben soll. Ist das noch so ein Zufall?

Von hier an strickt sich der neueste Fall für den Sylter Kommissar aus der beliebten ZDF-Reihe „Nord Nord Mord“. Die Folge „Sievers und die stillen Austern“ läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF-Fernsehen und ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Was hat es mit dem Shirt im Sand auf sich?

Als das Opfer erwürgt und vergraben im Sand aufgefunden wird, ist den Zuschauern schon etwas mehr bekannt als den Kommissaren. Zum Beginn des Krimis sucht das spätere Mordopfer Wolf Voss (Christian Nickel) etwas in und an den Austernbänken und findet es im nassen Sand: ein dunkelrotes Shirt mit einem gelben Motiv vorne drauf. Voss wird dabei beobachtet.

Rasch wird im Laufe der Ermittlungen klar, im Restaurant „Voss“ des Mordopfers gab es Unstimmigkeiten: Sein Sohn wollte ans Ruder und übernimmt es auch direkt nach der Todesnachricht. „Aber der Tod von ihm, der interessiert Sie überhaupt nicht?“, fragt Ermittler Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) Thorben Voss (Tim Kalkhof). „Ich habe keine Zeit dafür, in 30 Minuten kommen die ersten Gäste.“

Der verbitterte Sohn im Mordverdacht

Zerrüttet hatte das Verhältnis der beiden auch die Beziehung des Vaters mit der viel jüngeren Levke Küster (Annika Schrumpf) - sie war zuvor mit dem Sohn zusammen. „So was tut man seinem Sohn doch nicht an, oder?“, fragt Ermittler Feldmann Sievers rhetorisch. „Nein, nicht wenn man ihn liebt“, antwortet der Kriminalhauptkommissar trotzdem. Levke ist obendrein die Tochter des besten Freundes des Mordopfers - auch der war nicht erfreut über die Beziehung.

Sievers und sein Team müssen diese familiäre Konstellation mühselig aufschlüsseln - liegt darin die Lösung für den Mordfall? War es der verbitterte Sohn? Und welches Motiv hätte die Noch-Ehefrau?

Oder hat Stammgast Marlies Wünschmann etwas damit zu tun? Seit Jahrzehnten kommt sie täglich ins Restaurant, bezeichnet es als ihr „zweites Zuhause“ - und ihr wiederholtes Auftauchen wirkt wie ein Fingerzeig in der Handlung. Da stimmt doch etwas nicht! Denn Wünschmann (Lisa Kreuzer) und das Mordopfer verbindet ein Verdacht - der Sievers und sein Team zu einem Jahrzehnte lang nicht gelösten Fall führt.

Will Sievers mit seiner Freundin zusammenziehen?

Fans und treue Zuschauer der Reihe aufgepasst: Sievers steht in dieser Folge auch vor einer wichtigen privaten Frage. Seine Freundin Tabea will bei ihm einziehen - der Zufall einer Kündigung auf Eigenbedarf kommt ihr gelegen.

„Wir überlegen doch schon länger!“, sagt sie. Er aber weicht aus: „Aber so Hals über Kopf?“. Zum Glück für ihn kommt da eingangs der Folge der Leichenfund dazwischen. Kann er sich dazu über- oder doch noch herauswinden?