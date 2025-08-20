Der "ZDF-Fernsehgarten" macht wegen einer Sportveranstaltung eine Woche Pause und kehrt am 21. September zurück. Dann steht die Show unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt".

"ZDF-Fernsehgarten" macht eine Woche Pause: Diese Stars sind dann zu Gast bei "Kiwi"

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 21. September, wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Fans des "ZDF-Fernsehgartens" müssen eine Woche länger als sonst auf die neueste Ausgabe vom Lerchenberg in Mainz warten. Grund dafür ist die Leichtathletik-WM, die den Sendeplatz der Show einnimmt. Deswegen läuft die nächste Sendung erst am 21. September.

Dieses Mal läuft die beliebte Show, die es bereits seit 1986 im deutschen Fernsehen gibt, unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt". Moderiert wird die Show dann wie immer von Andrea Kiewel, von ihren Fans auch liebevoll "Kiwi" genannt.

Pierre Littbarski zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Als Gast in der kommenden Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" ist der ehemalige deutsche Fußballer Pierre Littbarski eingeladen.

Pierre Littbarski wird im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast sein. (Foto: dpa | Soeren Stache)

Bekannt wurde er vor allem 1990, als er mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Italien holte. Auch Fans des 1. FC Köln sollte sein Name nicht unbekannt sein.

Nach Absage im Juli: Nik P. tritt auf Mainzer Lerchenberg auf

Schlagerfans kennen einen Hit von Nik P. ganz bestimmt: "Ein Stern", der gemeinsam mit DJ Ötzi 2007 veröffentlicht wurde. Der Sänger wird seinen Auftritt vom Juli nachholen, der kurzfristig abgesagt worden war, weil seine Flüge storniert wurden.

Nik P. tritt am 21. September bei Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: IMAGO / Andy Bünning)

Sein bekannter Song mit DJ Ötzi hielt sich elf Wochen auf Platz eins der Deutschen Musikcharts. Mit mehr als 450.000 Exemplaren wurde der Song gleich dreimal mit Gold ausgezeichnet.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 7. September 2025:

Pierre Littbarski – Ex-Fußballer und Weltmeister

– Ex-Fußballer und Weltmeister Nik P. – Sänger

– Sänger Aleksandra Bechtel – Fernsehmoderatorin

– Fernsehmoderatorin Caleb Hearn – Singer-Songwriter

Weitere Künstler und andere Promis werden noch angekündigt.

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 21. September, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.