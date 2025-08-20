Am Sonntag, dem 28. September, steht der "ZDF-Fernsehgarten" ganz im Zeichen des Oktoberfests: Andrea Kiewel lädt zu einer stimmungsvollen Ausgabe mit zahlreichen musikalischen Gästen ein – unter anderem mit dabei sind Stefan Mross und Stefanie Hertel.

Oktoberfest im "ZDF-Fernsehgarten"! Diese Stars sind bei Andrea Kiewel zu Gast

Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 28. September, wieder viele Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Ganz im Zeichen des Oktoberfestes steht der "ZDF-Fernsehgarten" am kommenden Sonntag, dem 28. September. Dann begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel, von ihren Anhängern liebevoll "Kiwi" genannt, wieder zahlreiche Musik-Acts passend zum Motto.

Stefan Mross am Sonntag zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Schon im Alter von 13 Jahren wurde Stefan Mross (49) von Karl Moik als außergewöhnliches musikalisches Talent erkannt. Seinen ersten Auftritt im Fernsehen absolvierte er wenig später in Moiks Sendung "Wie die Alten sungen".

Stefan Mross wird im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 28. September, zu Gast sein. (Foto: Imago/Bildagentur Monn)

Wenig später sicherte sich der heute 49-jährige Stefan Mross seinen ersten großen Erfolg: den Sieg beim Grand Prix der Volksmusik für Österreich. Seither gehört er fest zur Welt des Schlagers – zunächst als talentierter Trompeter, später auch als Sänger und beliebter Moderator.

Seit 2005 moderiert er die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags". Dort hatte er im August auch den Auftritt bei Andrea Kiewel im Fernsehgarten angekündigt. Die Frage, ob die beiden auch ein Lied zusammen singen werden, ließ Mross unbeantwortet. Am Sonntag werden es die Zuschauer erfahren.

Stefanie Hertel tritt am Sonntag auf Mainzer Lerchenberg auf

Ebenfalls am Sonntag dabei sein wird Stefanie Hertel (46). Auch sie sammelte in frühen Jahren Bühnenerfahrung. Die Tochter des Volksmusikers Eberhard Hertel stand bereits im Alter von vier Jahren gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne.

Stefanie Hertel tritt am Sonntag, dem 28. September, im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Bildagentur Monn)

Stefanie Hertel gelang 1992 der große Durchbruch: Mit dem Lied "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" überzeugte sie beim Grand Prix der Volksmusik und holte den Sieg.

Ein Jahr zuvor lernte sie beim gleichen Wettbewerb den Trompeter Stefan Mross kennen, den sie 2006 heiratete. Das Paar hat eine Tochter, Johanna Mross. 2011 gaben Hertel und Mross jedoch ihre Trennung bekannt.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 28. September 2025:

Stefanie Hertel – Sängerin und Moderatorin

– Sängerin und Moderatorin Stefan Mross – Sänger und Moderator

– Sänger und Moderator Die Draufgänger – österreichische Cover-Band

österreichische Cover-Band voXXclub – Band der volkstümlichen Schlagermusik

Band der volkstümlichen Schlagermusik Antonia aus Tirol – Sängerin und Entertainerin

Sängerin und Entertainerin Die Jungen Zillertaler – Band

Band RELAX – Band

Band Mountain Crew – Band

Band Schürzenjäger – Band

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 28. September, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.