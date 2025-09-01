Das Motto des ZDF-Fernsehgartens am vergangenen Sonntag hat bei vielen Fans für Spott in den sozialen Medien gesorgt. Manchem war das Mittelalter-Flair einfach zu viel.

Andrea Kiewel ist Moderatorin und das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens.

Mainz. - Das Motto „Zeitreise“ hat bei Zuschauern des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag für allerhand Kritik gesorgt. Viele Fans der von Andrea Kiewel moderierten Sendung fühlten sich nach dem ersten Musikact an eine Mittelaltershow erinnert, anderen blieb das Motto vollkommen rätselhaft.

ZDF-Fernsehgarten: Zuschauer kamen sich vor wie in Mittelaltershow

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßte nach dem ersten Musikauftritt den ehemaligen Fußballer und Reality-TV-Star Torsten Legat auf einer großen Wiese. Dort waren zahlreiche Spiele und Hindernisse aufgebaut.

Zudem ritten mehrere Ritterinnen und Ritter hintereinander durch eine Kulisse, die einer Burg nachempfunden war. Kiewel erklärte anschließend alle Stationen nacheinander. Auf der Social-Media-Plattform X sammelten sich unterdessen etliche spöttische Kommentare.

„Legat und Ritter: Was ist denn das Thema heute?“, fragte unter anderem ein Nutzer. Auch ein anderer Zuschauer rätselte über das Motto der Show: „Wie ist das Thema heute? Mittelalter? Ritter? Discofieber? Mallorca-Party?“

Ein Fan schlussfolgerte: „Das ist doch auch heute wieder eine Sendung ohne Motto, Thema und Vorbereitung.“

Zuschauer bezeichnen ZDF-Show als „deutsches 'Game of Thrones'“

Gerade die fast 15-minütige Erklärung der Spiele langweilte viele Zuschauer: „Abartig. Was für eine Zeitverschwendung. Und so was läuft jede Woche – unfassbar.“ Ein anderer Zuschauer kommentierte nach der Erklärung von Legats Aufgaben: „Das war so spannend, dass ich einen Sekundenschlaf hatte.“

Einige Zuschauer machten sich über das lustig, was sie auf dem Bildschirm sahen. Ein Nutzer bezeichnete die Szenen scherzhaft als „deutsches 'Game of Thrones'“. Jemand fragte sich, ob es sich bei den Aufnahmen um einen neuen "Bully-Film" handele.

Ein weiterer schrieb: „Puffi hat in 15 Minuten schon ordentlich Material für 'TV total'.“ Gemeint ist damit Sebastian Puffpaff, der das genannte Fernsehformat moderiert, in dem sich häufig über andere Fernsehsendungen lustig gemacht wird.

"ZDF-Fernsehgarten": Welche Mottos noch auf dem Plan stehen

Die diesjährige „Fernsehgarten“-Saison feierte am 4. Mai ihren Auftakt. Zu Ende geht sie am 28. September mit einer Oktoberfest-Ausgabe.

Bis dahin sind noch Sendungen mit den Mottos „Rock im Garten“ und „Der Fernsehgarten singt“ geplant. Am 14. September entfällt die Sendung, ehe im Oktober dann der „Fernsehgarten on Tour“ startet.