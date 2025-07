Ein Paar bietet bei der ZDF-Show "Bares für Rares" eine große Sammlung an Polly-Pocket-Spielzeug an. Im Händlerraum passiert dann Unglaubliches.

Köln. – Jasmin Conrad und Martin Heinrich wollen sich bei der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" von einer ganz besonderen Sammlung trennen. Mit einem großen Karton voller Polly-Pocket-Spielzeug – 51 Stück, um genau zu sein – tauchen sie bei Moderator Horst Lichter auf.

Polly-Pocket-Sammlung flasht Horst Lichter

"Mein Gott im Himmel, das ist ja eine Farbenexplosion", kommentiert Lichter die Spielzeugsammlung. Allerdings kann er damit nichts anfangen und wartet nun auf die Erklärung des Experten Sven Deutschmanek.

Doch zuerst sind die Verkäufer am Zug. "In jungen Jahren habe ich von meinen Eltern mal so ein Set geschenkt gekriegt. Ich glaube zu Weihnachten", fängt Jasmin Conrad an. "Eins", hakt Lichter nach, der die schiere Menge an Plastikspielzeug wohl immer noch nicht fassen kann. "Was ist passiert?"

Conrad antwortet darauf: "Ich fand das so toll, dass ich mir viele Jahre nichts anderes mehr gewünscht habe." Jetzt muss die Sammlung jedoch weg. Auch keins von Conrads vier Kindern hat Interesse daran.

Bares-für-Rares-Experte bewertet Spielzeugsammlung

Doch bevor es zu den Händlern geht, will Experte Deutschmanek den Wert der Sammlung bestimmen. Die diversen Themenwelten von Polly Pocket gebe es seit 1989, fängt der Experte an.

Entwickelt wurden sie von der Firma Bluebirds in England, die immer wieder neue Sets auf den Markt brachte. Das Spielzeug sei von 1989 bis 1996 ein großer Verkaufsschlager gewesen.

Doch wie viel ist die Sammlung wert? Der Experte tritt hierbei auf die Bremse. Zwar werde Polly Pocket noch gesammelt, doch der Hype des Spielzeugs sei, wie bei den Figuren aus den Überraschungseiern, vorbei. Auch einzelne Teile der Sets fehlten.

Gefragt nach ihrer Preisvorstellung, antwortet Conrad, dass sie gerne für jedes Set zehn Euro hätte – also insgesamt 500 Euro. Deutschmanek, der schon überlegt, welcher Händler wohl Interesse haben könnte, schätzt den Wert auf 300 bis 500 Euro. Die Händlerkarte nimmt das Paar dennoch.

Elisabeth Nüdling vom Spielzeug verzückt

"Ach, wie schön", kommentiert Händlerin Elisabeth Nüdling ihre Verzückung über die Sammlung. Alle Händler stehen um das Spielzeug und beäugen die Sammlung. "Also, da hast du auf jeden Fall Weihnachtsgeschenke für die nächsten 20 Jahre", kommentiert Markus Wildhagen das bunte Konvolut.

"Ich weiß gar nicht, wie so was gehandelt wird. Das kennen wir ja alle gar nicht", kommt Waldi Lehnertz auch gleich zur Sache. Als er die Expertise hört, steigt er auch sogleich mit 80 Euro ein.

Die Händler beäugen die Polly-Pocket-Sammlung. (Screenshot: ZDF / Bares für Rares)

Schnell bieten sich die Händler hoch. Doch bei 200 Euro ist für Nüdling die Grenze erreicht. Für 200 Euro will Jasmin Conrad ihre Sammlung aber nicht abgeben. Etwas "näher an der Expertise" soll der Kaufpreis schon sein.

Händler bei Bares für Rares legen für Polly-Pocket-Sammlung zusammen

Daniel Meyer erhöht auf 250 Euro. Ganz sicher scheint er sich bei dieser Entscheidung aber nicht zu sein. Höher will er auf keinen Fall gehen.

Da die Verkäuferin aber schon gern 300 Euro hätte, schlägt Markus Wildhagen spontan vor: "Was ist denn, wenn wir jeder noch einen Zehner drauf legen? Dann sind wir bei 290 Euro."

Und tatsächlich legen alle Händler zusammen. Wildhagen selbst gibt sogar 20 Euro, um die 300 rund zu machen. Überglücklich nimmt Conrad das Geld entgegen und bedankt sich bei allen.