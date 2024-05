Am Montagabend hat ein Publikumsjoker bei "Wer wird Millionär" absichtlich eine falsche Antwort gegeben. WWM-Moderator Günther Jauch war erst fassungslos - nahm die Sache dann aber mit Humor.

TV-Quiz am Montag

Halle (Saale)/DUR. - Am Montagabend stand für Günther Jauch und sein Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" eine neue Quiz-Runde an. Auch Torben Schnepper-Chimento schaffte es dieses Mal auf den RTL-Ratestuhl.

Lesen Sie auch: Betrugsversuch bei "Wer wird Millionär?" Warum eine Kandidatin weitermachen durfte

Der Student war aber schon bei der 500-Euro-Frage am Ende seines Lateins. "Dem alten Testament zufolge verwandelt sich Lots Frau in eine … A: Salzsäule, B: Litfaßsäule, C: Zapfsäule, D: Notrufsäule?", wollte Moderator Günther Jauch von dem 28-Jährigen wissen.

WWM-Kandidat mit Bibel-Frage überfordert: Publikumsjoker hilft

Der Kölner war aber komplett überfordert - und wählte schon jetzt den Publikumsjoker. Mit "Wer ist denn Lot? Und warum hat er eine Frau?" drückte er seine Hilflosigkeit aus.

Torben Schnepper-Chimento (l.) bei Günther Jauch auf dem WWM-Ratestuhl. Beim Publikumsjoker gab es dieses Mal einen besonderen Vorfall in der RTL-Sendung. Foto: RTL / Guido Engels

"Es geht um das Alte Testament", betonte Günther Jauch ziemlich eindrücklich. Damit wollte er auf die richtige Lösung anspielen: "Salzsäule". Lots Frau drehte sich trotz Warnungen auf der Flucht aus Sodom um und erstarrte zu eben jener. Außerdem dürften die drei anderen Antwortmöglichkeiten damals noch nicht in Gebrauch gewesen sein ...

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalter räumen bei Günther Jauch ab

Frage nach Salzsäule: Person im Publikum antwortet absichtlich falsch

"Salzsäule" wussten dann auch 99 Prozent der Gäste im Studio. Nur ein Gast hatte sich für B entschieden: Litfaßsäule. "Bestimmt meine Frau", schmunzelte Torben Schnepper-Chimento noch.

Lesen Sie auch: Hallenser in TV-Show auf dem heißen Stuhl bei Günther Jauch

Jauch zeigte sich hingegen fassungslos und sagte der Regie, sie möge ihm zeigen, welches die Person war, die mit "Litfaßsäule" wahrscheinlich absichtlich falsch geantwortet hatte: "Ich bitte mir durchzusagen: Wo sitzt die Litfaßsäule? Sofort!"

Günther Jauch auf der Suche nach falscher Antwort - Die Reaktion überrascht

Als Günther Jauch den Gast auf seine Antwort ansprach, sagte der Mann gelassen: "Ich wollte nur mal ein Autogramm haben" - und grinste dabei. Stift und Papier hielt er schon bereit.

Lesen Sie auch: Wer wird Millionär: Ost-Kandidatin scheitert fast an der Brockenbahn

Der Moderator parierte schlagfertig: "Ich nehme das mit Abscheu und Empörung zur Kenntnis, wie Sie diese Sendung missbrauchen. Aber die Idee war clever!" Dann griff er sich den Stift und schrieb das gewünschte Autogramm: "Für den cleveren Andi. Herzlichst, Günther Jauch".

Lesen Sie auch: Günther Jauch will WWM-Kandidatin aus Halle loswerden

Kandidat Torben Schnepper-Chimento kam im Anschluss bis zur 16.000-Euro-Frage, die er aber nicht beantworten und somit nur 500 Euro mit nach Hause nehmen konnte.