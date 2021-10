"Sing meinen Song": Das sind die Stars der neunten Staffel

Die beliebte VOX-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht mit einem "The Voice"-Juror und weiteren Stars in die neuen Folgen.

Köln/DUR/jt - "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" geht in die neunte Staffel und das mit neuen Musikern. Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding wird der Gastgeber der kommenden Staffel sein, teilte VOX in einer Pressemitteilung mit. Der Sänger ist allerdings nicht neu dabei, denn er nahm bereits 2019 am Tauschkonzert teil und führte bereits in diesem Jahr durch die Konzertreihe. Momentan ist Johannes Oerding auch als Juror bei "The Voice of Germany" mit dabei.

Seiner Einladung folgen im nächsten Jahr Pop-Sänger Clueso, Floor Jansen - Frontfrau der Symphonic-Metal-Band „Nightwish“- das Musiker-Duo "SDP" Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin LOTTE, der internationale Pop- und Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin ELIF.

Start: VOX zeigt neue Folgen der Staffel im Frühjahr 2022

Sie alle bringen ihre Hits mit und bieten sie der Reihe nach zum Tausch an. Die Zuschauer dürfen auch im kommenden Jahr gespannt sein, welche neuen Interpretationen und Ohrwürmer aus in der Erfolgsshow entstehen. VOX zeigt die neuen Folgen der Musik-Event-Reihe dann im Frühjahr 2022.

Gastgeber Johannes Oerding freut sich bereits auf die Dreharbeiten: "Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der `'Sing meinen Song'-Couch Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren! Vielen lieben Dank auch an das 'Sing meinen Song'-Team für das Vertrauen!"

Für die Doku-Reihe "Die Story" begleitet VOX die Künstler auch in der neunten Staffel im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend in persönlichen Momenten, dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben. Dabei trifft "Prominent!"-Moderatorin Laura Dahm die Musiker hinter den Kulissen der Show.

Die neunte Staffel kann auf VOX oder TvNow angeschaut werden.