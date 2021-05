Vorschau auf den Polizeiruf: Wenn der Prophet zum Mörder wird

Frankfurt/Oder - Ein bisschen Exorzismus, ein bisschen Religionskritik, ein bisschen Abtreibungsdebatte – der neue Polizeiruf hat allerlei kontroverse Themen in seinem Repertoire. Und nebenbei muss sich Kommissar Raczek auch noch um seine plötzlich auftauchende Mutter kümmern.

In „Heilig sollt Ihr sein!“ geht es um den jungen Elias, der eigentlich Jonas heißt, und seine Begegnung mit Gott. Jonas hält sich für die Wiedergeburt des Propheten und sieht sich so auf göttlicher Mission. Erste Amtshandlung: Einer jungen Frau, die eigentlich vor einer Abtreibung steht, das Baby aus dem Bauch hinaus schneiden. Klingt nicht nur grausam, ist es auch.

Familien sind überfordert

In Folge dieser schrecklichen Tat, kommen die ermittelnden Kommissare gefühlt immer einen Schritt zu spät. Auch die Familie des Opfers und die streng-katholische Mutter des Täters können dem Duo Raczek/Lenski nicht wirklich helfen.

Und so bleibt am Ende vielleicht nur beten. Und hoffen, dass der junge Mann in seinem Wahn doch noch geschnappt werden kann. Als dann aber herauskommt, dass die Mutter des Babys offenbar eine unbefleckte Empfängnis hatte, sind auch die Kommissare plötzlich gefangen im Strudel des Glaubens.

Der Polizeiruf läuft am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD.