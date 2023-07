Am Samstag lud Moderatorin Barbara Schöneberger zu einer Sommerfolge von "Verstehen Sie Spaß" ein. Trotz Star-Aufgebot kam die Spezial-Folge in den sozialen Medien nicht gut an.

"Gibt's die Sendung auch in witzig?": Barbara Schöneberger fällt bei ARD-Zuschauern durch

Magdeburg/DUR/acs - Am Samstag lief die Sommerfolge von "Verstehen Sie Spaß" im Ersten. Das große Star-Aufgebot und das Best-of-Special der Sendung kam bei vielen Zuschauern jedoch scheinbar nicht gut an. In den sozialen Medien wird die Folge kritisiert.

Die SWR-Comedy-Show „Verstehen Sie Spaß?“ mit versteckter Kamera wird seit 2022 von Barbara Schöneberger moderiert. Zur Sommerfolge am Samstag erhielt die 49-Jährige tatkräftige Unterstützung von Comedian Matze Knop. Gemeinsam führten sie Zuschauer und Gäste durch den Abend.

Die Sommerfolge fand im Bergdorf Bader Alm im Schwarzwald statt. Den Zuschauern wurden mit hochkarätigen Star-Gästen so Einiges geboten. So waren neben den Schauspielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde, TV-Koch Roland Trettl, Autor und Barkeeper Nic Shanker, Moderatorin Anna Planken, Moderator Till Nassif, Sängerin und Schauspielerin Isabel Varell und Comedy-Star Tahnee zu Gast.

Sommerfolge von "Verstehen Sie Spaß " erntet viel Kritik auf Social Media

In der Sendung wurden die 20 witzigsten Clips aus der "Verstehen Sie Spaß"-Vergangenheit gezeigt. Das kam bei vielen Zuschauern allerdings gar nicht gut an. In den sozialen Medien wird die Sendung wegen des Best-of-Specials kritisiert.

"Heute gibt‘s nur Konserven....es ist halt Sommer(loch)" und "Haha, wie grausam ist denn 'Verstehen Sie Spaß?' inzwischen?", so heißt es unter anderem auf Twitter.

Auch der Auftritt von Barbara Schöneberger bei der Sommerfolge von "Verstehen Sie Spaß" wird auf Social Media kommentiert. "Ich frage mich die ganze Zeit, moderiert Babsi da das Scheunenfest von 'Bauer sucht Frau', eine Volksmusiksendung oder #VerstehenSieSpass?" und "Wieso ist Barbara Schöneberger überall zu sehen?" ist unter anderem auf Twitter zu lesen.

Viele Zuschauer finden scheinbar auch, dass die Sendung nicht witzig, sondern eher langweilig ist. Ein User schreibt: "Gibt's die Sendung auch in witzig?". Ein anderer findet: "Das Humor Level von #verstehensieSpass #VSS ist auch in den 90ern stehen geblieben."

Doch nicht alle Zuschauer fanden die Sendung offenbar daneben. So heißt es auch: "Barbara ist schon zu gut" und "Sie sieht wie immer umwerfend aus."