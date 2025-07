Der Deutschland-Chef von Domino's Pizza schlüpfte für die RTL-Sendung "Undercover Boss" in die Rolle eines einfachen Mitarbeiters. Dabei stieß der Chef nicht nur an körperliche Grenzen, sondern erlitt fast einen Herzinfarkt.

Pizza-Schock! Domino's-Chef landet nach "Undercover Boss"-Dreh in Notaufnahme

In der RTL-Sendung "Undercover Boss" wollte Domino's Chef Alexander Tauer herausfinden, wie sein Team wirklich arbeitet – und wurde vom Alltag überrollt.

Dresden. – Alexander Tauer, Deutschland-Chef der Pizza-Kette Domino's, ist für die RTL-Sendung "Undercover Boss" in sein eigenes Unternehmen abgetaucht. Verkleidet und unter falschen Namen arbeitete der 49-Jährige als "Tim" in fünf Filialen in Hamburg, Itzehoe, Paderborn, Wetzlar und Dresden.

Tauer füllte also Teig ab, belegte Pizzen, putzte Toiletten, schlüpfte ins Maskottchen-Kostüm und fuhr in Dresden Pizza aus. Bei Minusgraden auf einem klapprigen Lieferfahrrad brachte ihn vor allem dieser Einsatz an seine körperlichen Grenzen.

Domino's: Lieferstress und klapprige Räder

In Dresden traf Tauer auf die 23-jährige Schichtleiterin Vanessa Klemmt, die in der Filiale im Sachsen-Forum für ihre blitzschnellen Lieferzeiten bekannt ist. Doch beim Ausfahren der Pizzen zeigte sich schnell, dass die Räder in schlechtem Zustand sind.

Hinzu kamen organisatorische Herausforderungen wie unklare Klingelschilder, fehlende Aufzüge und GPS-Routen, die für Autofahrer ausgelegt sind, für Radkuriere sich aber teils als unbrauchbar herausstellten.

Kollaps nach „Undercover Boss“-Dreh: Verdacht auf Herzinfarkt

Kurz nach Ende der Dreharbeiten fühlte sich Tauer zunehmend unwohl: Herzrasen, Atemnot, Schmerzen. Was als Routineuntersuchung bei der Hausärztin begann, endete in der Notaufnahme mit Verdacht auf einen Herzinfarkt.

Als "Undercover Boss" macht der Chef ein Praktikum in seiner eigenen Firma. Foto: RTL

Die Untersuchungen ergaben keine lebensgefährliche Erkrankung. Jedoch habe er eine seltene Herzrhythmusstörung mit "Doppeltakt", so der Focus. Sein Zustand sei ernst und offenbar eine Folge von extremer körperlicher Belastung und Stress.

Nach „Undercover Boss“-Folge: Veränderung im Leben und im Unternehmen

Tauer zog Konsequenzen: Er setzt inzwischen auf mehr Bewegung, gesündere Ernährung und weniger Stress. Auch die Arbeitsbedingungen im Unternehmen will er verbessern – etwa die Ausstattung der Lieferfahrzeuge und die Streckenplanung.

Sein Einsatz brachte ihm außerdem tiefen Respekt für seine Angestellten bei. Einige von ihnen überraschte er im Anschluss mit großzügigen Geschenken. Vanessa etwa bezahlte er den Umzug zu ihrem Freund nach Baden-Württemberg und organisierte einen möglichen Karriereschritt zur Store-Managerin.

Die Folge "Undercover Cop" mit dem Deutschland-Chef von Domino's Pizza läuft seit 14. Juli bei RTL und RTL+.