Nach einem mysteriösen Instagram-Durcheinander meldet sich "Bares für Rares" mit einer Überraschung zurück. Die beliebte Trödelsendung wagt den Schritt in die Streamingwelt, genauer gesagt: zu Twitch. Wer zusammen mit Horst Lichter die Sendung bestreitet und worin ein besonderer Clou besteht.

Horst Lichter streamt "Bares für Rares" mit diesem bekannten Youtuber auf Twitch

Horst Lichter geht digital: Das ZDF-Format "Bares für Rares" feiert am 24. November seine Twitch-Premiere.

Köln/DUR. – Nachdem auf dem Instagram-Account von "Bares für Rares" in den letzten Tagen ungewöhnliche Beiträge online gingen, herrscht jetzt Klarheit. Der ZDF-Moderator Horst Lichter wagt ein Format-Experiment und geht erstmals live auf Twitch.

Unter dem Titel "Bares für Rares – Horst jeht op Twitch" wird das ZDF-Erfolgsformat am Montag, dem 24. November, ab 18.30 Uhr direkt vom originalen TV-Set zu den Fans nach Hause gestreamt.

Horst Lichter auf Twitch: Kooperation mit Gaming-Star Peter von "Pietsmiet"

Horst Lichter ist bei dem Livestream aber nicht allein. An seiner Seite steht der bekannte Youtuber Peter Smits aus dem Kollektiv "Pietsmiet", das mit Gaming und Unterhaltungsshows sowohl auf der Videoplattform als auch auf Twitch regelmäßig tausende Zuschauer erreicht.

Gemeinsam wollen die beiden über Highlights der Sendung sprechen, Live-Reaktionen zeigen und Einblicke hinter die Kulissen geben.

"Bares für Rares" auf Twitch: Neben Peter Smits auch andere Streamer zu Gast

Der Clou: Die Zuschauer sollen per Voting und Chat-Interaktion aktiv ins Geschehen eingreifen können. Damit verschmilzt die klassische Fernsehwelt mit der schnellen, direkten Kommunikation der Streaming-Plattform Twitch. Für das ZDF ist das ein völlig neues Konzept.

Auch andere Streamer werden sich beteiligen. Sie stöberten in ihren Kellern und Garagen nach kuriosen Objekten, die Horst Lichter im Livestream beurteilen wird.

Dabei wird der Moderator verraten, worauf es bei echten Trödelschätzen ankommen und welche Gegenstände eine Chance in der beliebten TV-Show "Bares für Rares" haben könnten. Wer die Streamer sind, ist noch nicht bekannt.