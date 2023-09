Die TV-Show "Die Verräter – Vertraue niemandem" feierte am Mittwochabend bei RTL Premiere. Mit dabei: Anna-Carina Woitschack. In der Show lüftet sie ein kleines Geheimnis - und verrät einen Kosenamen, den ihr ihr neuer Freund Daniel verpasst hat.

In der RTL-Show "Die Verräter – Vertraue niemandem" ist Anna-Carina Woitschack einer der drei Verräter. Die Sängerin aus Sachsen-Anhalt lüftet in der neuesten Folge ein kleines Geheimnis: Und zwar den Kosenamen, den ihr ihr neuer Freund Daniel gegeben hat.

Magdeburg/DUR - Die erste Folge der neuen Show "Die Verräter – Vertraue niemandem" lief am Mittwochabend bei RTL. Wer neugierig war, konnte die Folge auch schon vorab bei RTL+ schauen. Bei dem Strategiespiel unter anderem dabei: Anna-Carina Woitschack. Die Schlagersängerin aus Sachsen-Anhalt wurde in der ersten Folge von Moderatorin Sonja Zietlow zu einem der drei Verräter gewählt.

In einem herrschaftlichen Schloss trifft die gebürtige Sachsen-Anhalterin nun gemeinsam mit den anderen beiden Verrätern, Jalil und Florian Fitz, auf 13 weitere prominente Teilnehmer und muss mehrere Herausforderungen bestehen. Die größte Herausforderung: Unbemerkt bleiben. Die anderen dürfen nicht herausfinden, dass Anna-Carina Woitschack eine Verräterin ist.

Während die Verräter alles versuchen, um nicht aufzufliegen, dürfen die anderen Teilnehmer, die "Loyalen", die verdächtigsten Mitspieler nominieren und aus dem Schloss wählen. Am Ende winkt dem Sieger ein Gewinn in Form eines Silberschatzes im Wert von 50.000 Euro. Bleibt jedoch ein Verräter übrig, darf der sich den Preis unter den Nagel reißen.

Anna-Carina Woitschack schaffte es, in der ersten Folge nicht aufzufliegen. Verbannt wurde Quiz-Star und Autor Sebastian Klussmann, der zu den „Loyalen“ gehört. Zwar fanden die anderen Spieler nicht heraus, dass Woitschack eine Verräterin ist, ein kleines Geheimnis wurde allerdings trotzdem gelüftet.

In einem Teamspiel müssen die Promis herausfinden, welchem Mitspieler einmal der Spitzname "Bauchmausi" verpasst wurde. Rapperin Sabrina Setlur tippt auf Werbe-Ikone Friedrich Liechtenstein, denn: "Er hat ja einen Bauch."

Die Wahrheit ist jedoch, dass Anna-Carina Woitschack von ihrem neuen Partner Daniel "Bauchmausi“ genannt wird. Lachend erklärt sie, wie es zu diesem Kosenamen gekommen ist: "Ich war vor kurzem mit meinem Freund in einem Hallenbad. Und ich bin ja so ein kleiner Schisshase, wenn es um Wasserrutschen geht. Er hat immer gesagt: Schatzi, auf den Bauch! Du musst so rutschen: Auf dem Bauch!"

Als das nicht perfekt funktionierte, entstand Woitschacks neuer Kosename: "Ich habe das immer nur kurz ausgehalten. Und er meinte: Du bist ein richtiges Mausi. Und irgendwann war ich dann das Bauchmausi."