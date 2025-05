Zuletzt war sie in dem Bob-Dylan-Film „Like A Complete Unknown“ zu sehen, jetzt nimmt Elle Fanning eine ikonische Rolle in einem dystopischen Film an. Elizabeth Banks machte es ihr vor.

Los Angeles - Die Starbesetzung für das geplante „Die Tribute von Panem“-Prequel wächst weiter an. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Ralph Fiennes (62) in „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ die Rolle des skrupellosen Präsidenten Coriolanus Snow übernehmen wird. Jetzt kündigt das Filmstudio Lionsgate Elle Fanning (27) in der ikonischen Rolle als Effie Trinket an. In den ersten vier Filmen der „Tribute von Panem“-Blockbuster-Reihe (2012 bis 2015) spielte Elizabeth Banks diesen Part. Banks fiel als die Betreuerin Effie von Katniss Everdeen durch ihre grell-rosa Haarfarbe auf.



Fanning war zuletzt an der Seite von Timothée Chalamet in dem Bob-Dylan-Film „Like A Complete Unknown“ zu sehen. Darin spielte sie eine Freundin des jungen Musikers. Fanning, die unter anderem mit Filmen wie „Ich bin Sam“, „Somewhere“ und „Super 8“ bekannt wurde, feierte auch mit der Historien-Serie „The Great“ Erfolge.

Neuer Roman der Fantasy-Saga

„The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ basiert auf dem im März erschienenen gleichnamigen Buch der „Tribute von Panem“-Autorin Suzanne Collins. Es erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy, der in den ersten vier Panem-Filmen von Woody Harrelson gespielt wurde. Dort tritt er als Mentor von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) und Peeta Mellark (Josh Hutcherson) auf. Die Fantasy-Saga spielt in einer dystopischen Welt namens Panem, in der Jugendliche in Kampfspielen bis zum Tod antreten.

Kinostart Ende 2026

Der noch eher unbekannte australische Schauspieler Joseph Zada soll den jungen Abernathy verkörpern, Hollywood-Star Jesse Plemons spielt den jungen Plutarch Heavensbee. Francis Lawrence führt erneut Regie. Der Kinostart ist für November 2026 geplant. Bereits 2023 war mit „The Ballad of Songbirds and Snakes“ ein Prequel zu dem erfolgreichen Franchise erschienen.