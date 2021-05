Traumatisierte Kinder vor der Kamera - Ikke Hüftgold bricht Fernseh-Dreh ab

Köln - Der Schlagersänger Matthias Distel, öffentlich bekannt unter seinem Künstlernamen „Ikke Hüftgold“ hat schwere Vorwürfe gegen eine TV-Produktionsfirma erhoben. Distel, der auch Unternehmer und Musikproduzent ist, war Teilnehmer der TV-Sendung „Plötzlich arm, plötzlich reich“ auf Sat1. Die Zustände beim Dreh seien aber so skandalös gewesen, dass er den Dreh abgebrochen habe.

Das Konzept der Sendung sieht vor, dass eine arme und eine wohlhabende Familie für eine gewisse Zeit Wohnung und Leben tauschen. „Alle am Format teilnehmenden Personen wurden im Vorfeld gecastet und die jeweiligen Lebensumstände wurden überprüft“, schreibt Diesel, der zusammen mit einer Begleiterin mit einer Familie das Leben „tauschte“.

TV-Firma stellte Kinder mit massiven psychischen Problemen vor die Kamera

Beim Dreh hätten sich aber Abgründe aufgetan. In der Tauschwohnung habe er schnell bemerkt, dass etwas komplett schief laufe. „Die Tatsache, dass wir nach zehn Minuten Aufenthalt weinend vor der laufenden Kamera standen, soll lediglich deutlich machen, welche Emotionen beim Anblick dieser Zustände aus uns herausbrachen. Die Redakteurin weinte mit uns“, schreibt er.

Schnell habe er herausgefunden, dass zwei der vier Kinder sowie die Mutter der Tauschfamilie in psychologischer Behandlung sind. Zudem, so Distel, habe der leibliche Vater die Kinder in der Vergangenheit schwerst misshandelt.

Wie er weiter berichtet, hätte sich eines der Kinder während des Drehs eingekotet und den Kopf mehrfach gegen die Wand geschlagen, ein anderes Kind habe auf dem Balkon geschrien, es werde sich umbringen.

Ikke Hüftgold rechnet nach Enthüllung mit Strafanzeige wegen Vertragsbruchs

Daraufhin habe der Schlagersänger den Dreh trotz „stattlicher“ Gage und der Aussicht auf ein Strafverfahren wegen Vertragsbruchs sofort abgebrochen. Er wirft dem TV-Team vor, von den Problemen der Familie gewusst zu haben. „Ethik, Moral, Anstand und das Kindeswohl wurden dabei vollkommen und in meinen Augen vorsätzlich ignoriert“, klagt Distel, denn das TV-Team hätte genau gewusst, was da vor sich gehe, habe den Dreh aber trotzdem durchziehen wollen. Daher bringe er den Fall jetzt an die Öffentlichkeit.

„Wir bedanken uns bei Matthias Distel, bekannt als Ikke Hüftgold, dass er uns über die Umstände beim Dreh zu ‚Plötzlich arm, plötzlich reich‘ informiert hat“, teilte Sat 1 dazu mit. Keine Sekunde der folge werde gezeigt. Stattdessen wollten Sender und Produktionsfirma versuchen, der Familie zu helfen. „Diese Arbeit ist noch ni8cht abgeschlossen.“ (mz/slo)