Hollywood-Star Tom Cruise und Sandra Hüller kommen unter der Regie des Mexikaners Alejandro Iñárritu ins Kino – jetzt wurden Titel und Filmstart der schwarzen Komödie bekannt.

Los Angeles - „Mission: Impossible“-Star Tom Cruise (63) und die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (47, „Anatomie eines Falls“) werden 2026 in einem gemeinsamen Film zu sehen sein. Das Regie-Projekt des Mexikaners Alejandro González Iñárritu (62, „The Revenant - Der Rückkehrer“, „Birdman“) mit dem Titel „Digger“ komme im Oktober in die Kinos, gaben Cruise und das Studio Warner Bros. auf der Plattform X bekannt. Cruise würde „in einer Komödie von katastrophalen Dimensionen“ die Figur Digger Rockwell spielen, teilte das Filmstudio mit.

In einem Teaser-Video trägt Cruise Westernstiefel, hantiert mit einer Schaufel und balanciert vor einem Meereshintergrund auf einem Geländer. Laut „Deadline“ dreht sich die Geschichte um den mächtigsten Mann der Welt, der eine von ihm ausgelöste Katastrophe, die die Menschheit bedroht, zu stoppen versucht. Zur weiteren Besetzung gehören unter anderem Jesse Plemons, Sophie Wilde und Riz Ahmed.

Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit „The Revenant – Der Rückkehrer“. Das monumentale Rache-Drama mit Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio brachte ihm 2016 seinen zweiten Regie-Oscar ein. Im Jahr zuvor hatte er mit „Birdman“ den Academy Award als bester Regisseur geholt.

Die in Suhl geborene Hüller wurde international bekannt durch ihre Rollen in den vielfach ausgezeichneten Dramen „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest“. Cruise war zuletzt in den Blockbustern „Top Gun: Maverick“,

„Mission: Impossible – Dead Reckoning“ und „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ zu sehen.