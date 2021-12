„Tod auf dem Nil“ mit Peter Ustinov zurück im Kino

Ein Wiedersehen mit vielen Leinwand-Stars: „Tod auf dem Nil“ kommt zurück in die Kinos - im Original und bald auch als Neuverfilmung.

Peter Ustinov als Hercule Poirot in Ägypten: Er spielte die Hauptrolle in „Tod auf dem Nil“.

Berlin - Mehr als 40 Jahre ist es bereits her, dass Peter Ustinov die Hauptrolle im Kinofilm „Tod auf dem Nil“ übernahm. Die Verfilmung nach der Vorlage von Agatha Christie entwickelte sich zu einem Krimi-Klassiker.

Nun kommt der Film noch einmal in die Kinos: Das Werk wurde aufwendig restauriert und wird am 4. Januar bundesweit auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Ustinov spielte in dem Film von 1978 den belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot. Der will bei einer Kreuzfahrt auf dem Nil endlich einmal ausspannen. Doch auf dem Luxusdampfer ist auch eine Millionenerbin mit ihrem neuen Ehemann, und plötzlich ermittelt Poirot wegen Mordes...

Prominente Besetzung

„Tod auf dem Nil“ von Regisseur John Guillermin ist äußerst prominent besetzt: Neben Ustinov spielen auch David Niven, Bette Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury und Mia Farrow mit. Die Wiederaufführung Anfang Januar gehört zu der „Best of Cinema“-Reihe, bei der in Kooperation mit dem Filmunternehmen Studiocanal an jedem ersten Dienstag im Monat Kinoklassiker ins Kino zurückkommen. Bundesweit beteiligen sich mehr als 300 Kinos.

Voraussichtlich im Februar soll dann eine weitere Neuverfilmung von „Tod auf dem Nil“ erscheinen: Der Brite Kenneth Branagh übernahm die Rolle des Hercule Poirot und führte auch Regie. Mit dabei sind außerdem die Stars Gal Gadot, Annette Bening und Armie Hammer.