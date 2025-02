Berlin - Es könnte einer der wenigen Filme sein, die von der Pandemie und den Schauspiel-Streiks profitiert haben. Ungeplant hatte Timothée Chalamet dadurch viel länger Zeit als geplant, um sich auf seine Rolle als Bob Dylan in „Like A Complete Unknown“ vorzubereiten.

Über fünf Jahre waren es am Ende. Der Lohn ist eine bahnbrechende Performance, die den 29-Jährigen zum heißen Anwärter auf den Oscar als bester Hauptdarsteller macht. Chalamet singt selbst, spielt Gitarre und Mundharmonika (dafür nahm er Unterricht) - und klingt, da sind sich Kritiker einig, der Musiklegende Dylan überraschend ähnlich.

Wie ein Folkmusiker zum Superstar wurde

Das für acht Oscars nominierte Drama „Like A Complete Unknown“ erzählt von der beginnenden Karriere Dylans in den frühen 60er Jahren. Als 19-Jähriger zieht er nach New York und wird dort relativ schnell zum Superstar der Folk-Szene.

Er bringt bahnbrechende Alben heraus, hadert mit seinem plötzlichen Ruhm, betrügt seine Freundin mit Sängerin Joan Baez und ignoriert alte Freunde wie den Folkmusiker Pete Seeger (rührend: Edward Norton), der ihm einst zum Erfolg verhalf.

Dylan war in den Entstehungsprozess involviert

Regisseur James Mangold und Chalamet versuchen gar nicht erst, Dylan als sympathischen Menschen darzustellen. Warum der Musiker sich im Film oft so abweisend verhält, wird aber auch deutlich: Die Leute projizieren alles Mögliche in diesen genialen jungen Mann.

Baez und Seeger möchten ihn für die musikalischen und politischen Belange der Folk-Szene einspannen, sein Manager möglichst viel Geld aus ihm herauspressen. Und jedem, dem er irgendwo begegnet, soll er ein Lied vorspielen.

Dylan war übrigens in den Entstehungsprozess dieser Musikbiografie involviert. Sein Manager habe die Idee zum Film an das Team herangetragen, erzählte Filmproduzent Peter Jaysen in einem Interview. Auf der Plattform „X“ bezeichnete Dylan Chalamet als „brillanten Schauspieler“.

Ein Film, der Dylans Musik an die junge Generation bringen soll

Die Vermutung liegt nahe, dass Dylan das Filmprojekt zu Marketingzwecken nutzt. Die Pläne für die Musikbiografie wurden 2019 konkret. 2020 verkaufte Dylan die Autorenrechte an seinen Songs, 2021 die Rechte für seinen gesamten Musik-Katalog.

Vor dem Start von „Like A Complete Unknown“ hatte der notorisch zurückgezogen lebende Star plötzlich offizielle Accounts bei Tiktok und der Plattform „X“.

Dylans Musikkarriere startete vor über 60 Jahren. Vermutlich soll „Like a Complete Unknown“ eine junge Generation im Alter von Chalamet an Dylans Musik heranzuführen.

Der junge Superstar Chalamet sagte bei der Berlinale, wo der Film gezeigt wurde, er sei früher eher ein „Top 50“-Typ gewesen, der Charts höre. Das habe sich mit dem Film geändert. Ein paar Tage vorher hatte er sich als Jünger der „Dylan-Kirche“ bezeichnet.

Ein Film wie ein Musikvideo in Spielfilmlänge

Sicherlich wird es nach dem Kinostart viele neue Anhänger dieser Kirche geben. Denn „Like A Complete Unknown“ ist vor allem dazu da, Dylans Musik prächtig zu inszenieren. Manchmal wirkt der Film wie ein Musikvideo in Spielfilmlänge oder ein Musical ohne Tanz.

Chalamet spielt eine schier endlose Reihe der frühen Dylan-Songs, darunter Klassiker wie „Blowin' in the Wind“, „Don't Think Twice, It's All Right“, „The Times They Are a-Changin'“, „Mr. Tambourine Man“ oder „Like A Rolling Stone“. Diese Lieder klingen im Original so wunderbar wie im Film.

„Like A Complete Unknown“ steuert mit Dylans berüchtigtem Auftritt auf dem Newport Folk Festival auf sein Finale zu. 1965 sorgte der junge Musiker für einen Eklat, weil er dort mit einer E-Gitarre auftrat und sich nicht an die Gepflogenheiten des Festivals hielt.

Die Veranstalter legten großen Wert darauf, nur akustische Folkmusik zu präsentieren. Nur einer im Film unterstützt den jungen Musiker darin, gegen den Strom zu schwimmen: Johnny Cash, dessen Freundschaft zu Dylan im Film eine interessante Rolle einnimmt.

Nicht alles in „Like A Complete Unknown“ hat sich genau so zugetragen. Der Film motiviert dazu, sich intensiv mit Dylans Werk und Leben auseinanderzusetzen. Abgesehen von vielen Ohrwürmern bleibt Chalamet mit der besten Leistung seiner Karriere im Gedächtnis.