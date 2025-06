Serien-Fans müssen jetzt stark sein: Am Dienstag, dem 3.6.2025, wird es keine neuen Folgen von "Tierärztin Dr. Mertens" und "In aller Freundschaft" geben. Das ist der Grund.

Warum? ARD schmeißt "Tierärztin Dr. Mertens" und "In aller Freundschaft" aus dem Programm

Leipzig. - Nachdem Dr. Matteo Berger (Tobias Licht) Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) endlich sein Geheimnis erzählt hatte, kam schon die nächste Hiobsbotschaft.

Folge von "Tierärztin Dr. Mertens" endet mit Cliffhanger

Studentin Sina Mayer (Antonia Breidenbach) wurde von einem Leoparden angegriffen und konnte erst in letzter Sekunde gerettet werden. Als ob das nicht schon schlimm genug sei, hat ein Besucher die Szene gefilmt und das Video ins Internet gestellt.

Lesen Sie auch: Kein "Wer wird Millionär?" am Pfingstsonntag - Was ist da los?

"Diese Situation wird noch Konsequenzen haben", sagte Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber). Und somit endet die Folge "Zeit für die Wahrheit" von "Tierärztin Dr. Mertens" mit einem aufregendem Cliffhanger.

Zum Thema: ARD-Serie „In aller Freundschaft“ bis 2027 verlängert

Doch wer wissen will, wie es weitergeht, muss sich etwas länger gedulden, denn die Folge am 3. Juni fällt aus und wird erst am 10. Juni ausgestrahlt.

ADR-Serie "In aller Freundschaft" wegen Fußball verschoben

Und auch Fans der Serie "In aller Freundschaft" müssen eine Woche länger auf eine Fortsetzung warten.

Lesen Sie auch: "Das war schon brutal": Warum Moderator Alexander Bommes emotional wird

Was ist da bei der ARD los? Verschoben werden beide Sendungen wegen des Fußballspiels Deutschland gegen Österreich in der UEFA Nations League der Frauen.

Wer aber "Tierärztin Dr. Mertens" und "In aller Freundschaft" schauen will, findet alle aktuell verfügbaren Folgen in der ARD-Mediathek.

Die Begegnung beider Teams überträgt die ARD live ab 20.30 Uhr. Bisher führt Deutschland die Gruppe 1 der UEFA Nations League mit 13 Punkten aus fünf Spielen an. Österreich liegt mit sechs Punkten auf Rang drei.