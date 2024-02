Der Schauspieler Pablo Grant ist im Alter von 26 Jahren gestorben. Er war vor allem aus der Krimi-Serie Polizeiruf 110 in Magdeburg bekannt.

TV-Star und Musiker stirbt im Alter von 26 Jahren an Folgen einer Thrombose

Magdeburg. - Mit nur 26 Jahren ist Schauspieler und Musiker Pablo Grant gestorben. Dies teilte seine Band BHZ am Sonntag auf Instagram mit. Pablo Grant ist mitunter als Günther Márquez im Polizeiruf 110 aus Magdeburg bekannt.

Grant soll laut Mitteilung auf Instagram bereits am 6. Februar unerwartet an den Folgen einer Thrombose gestorben sein. "Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen", heißt es weiter.

Unter dem Beitrag haben bereits zahlreiche Musiker und Bands ihr Beileid bekundet. Darunter KIZ, Haftbefehl, Nina Chuba und 257ers.

Pablo Grant tot: Tour mit Konzert in Leipzig ersatzlos abgesagt

Bereits vor vier Tagen hat die Band, in welcher Grant unter dem Namen "Dead Dawg" mitgewirkt hat, auf ihrem Instagram-Kanal ihre Tour ersatzlos abgesagt. Laut Band aus "krankheitsbedingten Gründen". Wie nun bekannt ist, war Pablo Grant zu der Zeit bereits verstorben.

Gestartet wäre sie am Dienstag, 13. Februar, in Leipzig. Die Tickets sollen dort zurückgegeben werden können, wo sie gekauft wurden, heißt es weiter.

Polizeiruf-Kollegin Claudia Michelsen zeigt Anteilnahme auf Instagram

Nachdem der Tod von Pablo Grant bekannt wurde, hat sich nun auch seine TV-Kollegin Claudia Michelsen gemeldet. Sie hat auf Instagram ein Foto von Grant ohne Text, aber dafür mit Herz versehen, veröffentlicht.

Der in Berlin geborene Schauspieler und Musiker spielt bereits seit 2020 im Polizeiruf Magdeburg mit und ergänzte so das Team um Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler). Der eigentliche Durchbruch gelang ihm jedoch schon 2016 mit dem Film "Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs".