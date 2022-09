„The Voice“-Kandidatin sang vor 33 Jahren ein Duett mit Peter Maffay

Halle (Saale)/DUR/acs - Als Franziska Kleinert in den Blind Auditions vor der „The Voice of Germany“-Jury singt, ist sie nicht für alle eine Unbekannte. Ein Jury-Mitglied kennt sie bereits. Peter Maffay, der in diesem Jahr neben Mark Forster, Stefanie Kloß und Rea Garvey in der Jury sitzt, durfte vor über 30 Jahren schon einmal in den Genuss ihres Gesangs kommen.

„The Voice"-Kandidatin Franziska Kleinert kennt Peter Maffay bereits

Und tatsächlich! Als die Kandidatin „Barfuß am Klavier“ von der Band Annen May Kantereit auf der Bühne performt, dreht sich neben Mark Forster auch Peter Maffay um. Ob der Sänger die Kandidatin wiedererkannt hat?

Das verrät er nicht. Jedoch freut sich der 73- Jährige sichtlich über das Wiedersehen. Als Franziska Kleinert erzählt: „Vor 33 Jahren haben wir mal ein Duett zusammen gesungen. Ich durfte mit Peter Maffay ein Duett zusammen singen. Dann bin ich gegangen und jetzt bin ich wieder da“. Maffay erwidert: „Das ist so schön, dich wiederzusehen.“

Mark Forster kämpfte auch für Kandidatin - vergeblich

Natürlich entschied sich Franziska dann auch für das Team ihres alten Bekannten. Zwar hatte Mark Forster sich auch ordentlich für sie ins Zeug gelegt – und sogar zwei Lieder für sie performt – aber er hatte keine Chance.

Enttäuscht sagt er: „Ich hatte das Gefühl, ich hatte da absolut keine Chance. Das hat absolut nichts genützt.“