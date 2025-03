Interessante Gäste waren am Freitag, dem 14. März bei der "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger zu sehen. Auch Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner (63) wusste viel zu berichten. Was genau besprochen wurde, erfahren Sie hier.

Hamburg.- Am Freitag, 14. März 2025, war unter anderem Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner in der "NDR Talk Show" zu Gast. Sie klärte die Moderatorin Barbara Schöneberger unter anderem darüber auf, was es mit ihrer tiefen, markanten Stimme auf sich hat.

Woher hat Susanne Daubner ihre angenehme Alt-Stimme?

Daubner sagte dazu: "Man kann schon trainieren, dass man eine Stimme, die sehr hoch liegt, ein bisschen tiefer kriegt. Was auch gerade gut ist, wenn man den Mann mal auf Linie bringen will. Man hört einfach mehr zu, wenn die Stimme ein wenig tiefer ist."

Wie sie sagte, brauchte die Nachrichtensprecherin selbst kein Stimmtraining, denn ihre Alt-Stimme bekam sie demnach bereits in ihrer Jugend: "Ich hatte tatsächlich mit 14 Jahren einen Stimmbruch wie die Jungs und habe dann auch plötzlich im Chor die dritte Stimme gesungen."

Wie kam Susanne Daubner zur Tagesschau?

Daubner wurde zufällig bei einem "Tag der offenen Tür" von Hörfunk und Fernsehen mit ihrer Stimme entdeckt: "Oh eine tolle Altstimme. Die hätten wir gerne."

Sie selbst wäre nie auf die Idee gekommen, Nachrichtensprecherin zu werden, so die gebürtige Hallenserin. Dennoch entschied sie sich für diesen Karriereweg. Seit 1999 gehört Daubner schon zum festen Bestandteil des Tagesschau-Teams.

Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show mit Susanne Daubner Foto: IMAGO / Stephan Wallocha

Es habe auch immer jemanden gegeben, der sie wieder auf die Zielgeraden geschoben habe, sodass sie erfolgreich wurde, berichtet Daubner.

Neue Spezial-Sendung mit Daubner: "75 Jahre. Fürs Erste!"

Am 31. März um 20.15 Uhr moderiert Daubner übrigens die Extra-Sendung in der ARD "75 Jahre. Fürs Erste!" Es wird dabei einen spannenden und witzigen Rückblick auf ein Dreivierteljahrhundert öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland geben.