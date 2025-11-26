Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" schauen Ende November gleich mehrfach in die Röhre. Denn die Sendung fällt aus dem Programm. Das ist der Grund.

Magdeburg/Halle (Saale). – Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" müssen im November auf ihre Sendung verzichten – und zwar gleich mehrfach.

Bereits am 25. und 26. November waren "Sturm der Liebe" sowie "Brisant" einer Programmänderung zum Opfer gefallen. Der Grund: Übertragung der Wintersport-Wettkämpfe.

ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" fällt wegen Wintersport aus

Und auch am 28. November wird es Sport statt Herzschmerz geben. Los geht es ab 14 Uhr. Insgesamt, so "Merkur", entfallen an dem Freitag mehr als drei Stunden des regulären Nachmittagsprogramms.

Die ARD begründet die Programmänderungen mit der hohen Relevanz der Wintersport-Wettkämpfe. Ausgestrahlt werden am 28. November der Langlauf-Weltcup der Männer, der Weltcup nordische Kombination, der Skeleton-Weltcup und Skispringen.