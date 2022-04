Tom Wlaschiha ist international erfolgreich. Er stand bereits für Serien wie "Game of Thrones", "Das Boot" und jetzt auch für "Stranger Things" vor der Kamera. Infos über die neue Staffel der Erfolgsserie darf der Schauspieler jedoch nicht verraten.

München/DUR/jsp – Tom Wlaschiha (48) kommt ursprünglich aus dem sächsischen Dohna und ist mittlerweile international als Schauspieler erfolgreich. Neben vielen deutschen Produktionen schmücken auch Serien wie "Game of Thrones", "Jack Ryan" oder "Crossing Lines" seine Filmografie. Neu mit dabei: "Stranger Things", bei der er in der aktuellen vierten Staffel eingestiegen ist.

Tom Wlaschiha schlüpft in die Rolle von Dimitri

In der vierten Staffel von "Stranger Things" spielt der 48-Jährige einen russischen Gefängniswärter namens Dimitri. Viel mehr Infos sind über seine Rolle und die neue Staffel allerdings noch nicht bekannt - und das aus einem guten Grund.

Bei großen Produktionen sind die Schauspieler oft vertraglich dazu verpflichtet, über die Handlung zu schweigen und werden dazu sogar geschult. Ein Fauxpas kann teuer werden und deshalb gibt der Schauspieler lieber gar keine Details über die vierte Staffel von "Stranger Things" preis.

Im Interview für die Playboy Stil-Beilage "Essentials" verriet er: "Die Schulung besteht darin, dass du den Vertrag unterschrieben hast und deshalb weißt, dass es bei Todesstrafe verboten ist, Geheimnisse zu verraten (lacht). Beziehungsweise dass das teurer werden würde als das, was du an Gage bekommen hast."

"Stranger Things" startet ab 27. Mai bei Netflix

Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden. Der ersten Folgen der Erfolgsserie werden in Deutschland ab dem 27. Mai 2022 auf Netflix verfügbar sein.

Internationaler Durchbruch mit "Game of Thrones"

Internationale Bekanntheit erlangte Tom Wlaschiha mit seiner Rolle als Jaqen H’ghar in der Serie "Game of Thrones". In der Öffentlichkeit wird er mittlerweile erkannt und auch von Fans angesprochen.

Diese seltsame Frage stellen ihm seine Fans

Bereits mehrere Fans haben ihn auf der Straße gefragt, ob er für sie einen Auftragsmord begehen würde. "In meiner Rolle durften die Leute mir drei Namen nennen, die ich dann für sie umgebracht habe. Deshalb habe ich das tatsächlich schon zugeraunt bekommen," erklärt er im Interview mit dem Playboy. Tom Wlaschiha macht sich daraus einen Spaß und antwortet auf die Frage mit "ja", erzählt er im Interview weiter.