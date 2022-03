Spin-Off von "Modern Family": Treffen von Mitch und Cam ein Hinweis?

Die erfolgreiche Serie "Modern Family" hat im vergangenen Jahr ihr glorreiches Ende gefunden. Dennoch kursieren Gerüchte zu einem möglichen Ableger. Jetzt haben sich die Darsteller von Mitch und Cam privat getroffen und heizen die Gerüchteküche noch einmal an.

New York/DUR/it - Nachdem im vergangenen Jahr die letzte Folge der elften Staffel von "Modern Family" über die Fernseher geflimmert ist, waren viele Fans betrübt. Vor allem das Serienpaar Mitch und Cam sind die Lieblinge der Zuschauer. Viele haben sich bereits gewünscht, dass es mit ihnen eine Ableger-Serie geben soll.

Nun haben sich die beiden Schauspieler Jesse Tyler Ferguson (46) und Eric Stonestreet (50) in New York nach zwei Jahren endlich getroffen. Ihr emotionales Wiedersehen haben sie mit Fotos und Videos auf Instagram festgehalten.

In den elf Staffeln ist nicht nur die Beziehung von Mitchell und Cameron gewachsen, sondern auch die der Schauspieler. Nachdem sie sich nach eigenen Angaben zwei Jahre nicht gesehen haben, lässt es sich Jesse Tyler Ferguson nicht nehmen, dem Cam-Schauspieler bei ihrem Treffen einen Kuss auf die Wange zu geben.

Doch könnte diese Reunion vielleicht noch mehr bedeuten? Vor allem durch die Annahme, dass es eventuell ein Spin-Off mit genau diesen Charakteren geben wird, spekulieren natürlich einige Fans. So könnte dieses Treffen nicht nur aus privaten Gründen zustande gekommen sein.

"Modern Family"-Darsteller halten weiterhin Kontakt zueinander

Bereits kurz nach dem Serien-Aus 2021 soll ein Insider aus den Kreisen des Produktionsteams der Serie gegenüber PageSix gesagt haben, dass es ernsthafte Gespräche über eine eigene Serie für Mitchell und Cameron geben soll. Auch Jesse Tyler Ferguson sagte im März 2021 gegenüber Daily Pop, dass er ebenfalls davon gehört habe. Eine offizielle Stellungnahme gibt es jedoch bis heute nicht.

Dennoch warten die Fans der Patchworkfamilie auf ein Comeback. Bis es jedoch so weit ist, versorgen die "Modern Family"-Stars ihre Follower weiterhin mit Erinnerungen aus der Serie und weiteren Reunions. Aus den Augen verloren haben sie sich nach all den Jahren nämlich nicht. So gratulieren sie sich weiterhin gegenseitig zu ihren Geburtstagen und betiteln die Fotos mit "bester Onkel" oder "mein Baby-Girl". Wie es scheint, sind sie nicht nur vor der Kamera eine Familie, sondern sind auch im wahren Leben zu einer geworden.