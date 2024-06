Am 14. September kehrt Stefan Raab mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich ins Fernsehen zurück. Wie jetzt bekannt wird, moderiert Raabs langjähriger Freund Elton das TV-Comeback des Jahres.

Düsseldorf/DUR. - Wo Stefan Raab ist, da ist auch Elton nicht weit. Entertainer und "TV Total"-Legende Raab feiert am 14. September mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich sein TV-Comeback. "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" im PSD Bank Dome in Düsseldorf wird live bei RTL übertragen. Wie der Sender nun mitteilte, wird Raabs langjähriger Begleiter und Freund Elton das Event moderieren.

Elton und Stefan Raab: Eine langjährige Freundschaft

Die Entscheidung, dass Elton das TV-Comeback von Stefan Raab moderiert, ist keine große Überraschung. Über ein Jahrzehnt galten die beiden als absolutes Dream-Team.

Im Jahr 2001 feierte Elton seinen Durchbruch im Fernsehen. Raab holte ihn damals als seinen Sidekick zu "TV Total". Er wurde dort zu Raabs ewigem Showpraktikanten, denn immer, wenn dieser eine Sendung machte, war ziemlich sicher auch Elton dabei.

Es folgten etliche erfolgreiche Shows und TV-Formate, von "Schlag den Star" bis zum "TV-Total Turmspringen", bei denen Raab und Elton zusammenarbeiteten. Bis zum Jahr 2015, denn damals zog sich Raab aus dem Fernsehen zurück. Es war also auch keine Überraschung, als Elton in den Ankündigungsvideos für das Comeback seines alten Chefs in den sozialen Medien auftrat.

Elton hatte zuletzt schwierige Zeit

Zuletzt lief es im TV-Geschäft überhaupt nicht rund für Moderator Elton. Im April gab Sender ProSieben überraschend bekannt, dass "Schlag den Star" ab sofort ohne Showmaster Elton produzierte werde. Auf seiner Instagram-Seite reagierte dieser darauf geschockt und war "sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig" über diese Entscheidung, wie er damals schrieb.

Dies sollte jedoch nicht der einzige Schock für den Moderator bleiben: Kurz darauf setzte RTL die Sendung "Blamieren oder Kassieren" mit ihm ab und beendete dadurch die gemeinsame Zusammenarbeit.

Elton nicht die einzige Überraschung bei Raabs TV-Comeback

Nun plant der Moderator, gemeinsam mit seinem Mentor Stefan Raab wieder ein Millionenpublikum vor die Bildschirme zu locken. Doch Elton ist nicht die einzige Überraschung von Sender RTL: Auch Kultmoderator Frank "Buschi" Buschmann wird bei dem Boxkampf von Raab und Halmich dabei sein. Er wird den Kampf kommentieren.

Nun bleibt abzuwarten, ob Elton mit dem Boxkampf ein einmaliges Comeback bei RTL gibt - oder ob da doch mehr möglich ist.