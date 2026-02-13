Wegen den Olympischen Winterspielen hat das ZDF "Soko Leipzig" aus dem Programm geschmissen. Wann die neue Folge der beliebten Krimiserie zu sehen ist.

Der neue Fall von Kriminalkommissarin Ina Zimmermann (links) und Kommissarin Kim Nowak muss leider warten. Das ZDF schmeißt den Krimi "Soko Leipzig" aus dem Programm.

Leipzig/DUR. – Fans von "Soko Leipzig" brauchen momentan Geduld. Nachdem das ZDF die beliebte Krimiserie bereits in der vergangenen Woche aus dem Programm genommen hat, muss die Krimiserie auch in dieser Woche weichen. Wer sich am Freitag auf den gewohnten Krimi-Abend gefreut hat, wird erneut enttäuscht.

Damit bleibt auch der aktuelle Mordfall von Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) und Kommissarin Kim Nowak (Amy Mußul) vorerst auf dem Schreibtisch liegen.

ZDF ersetzt "Soko Leipzig" durch Fasching und Olympia

In der vergangenen Woche zeigte das ZDF statt "Soko Leipzig" das närrische Treiben. Freitagabend lief um 20.15 Uhr das Faschings-Highlight "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht".

Auch in dieser Woche entfallen die Krimi-Ermittlungen erneut. Am Freitag, dem 20. Februar, überträgt das ZDF die Olympischen Winterspiele. Nachdem die Skifahrer in der Halfpipe spektakuläre Sprünge zeigen und Eisschnellläufer im Shorttrack an ihre Grenzen gehen, steht ab 21.10 Uhr das Eishockey-Halbfinale der Männer auf dem Plan – es geht um den Einzug ins Finale.

"Soko Leipzig" kehrt am 27. Februar zurück

Am 27. Februar kehrt dann auch das Krimi-Drama wieder auf die Bildschirme zurück. Um 21.15 Uhr zeigt das ZDF dann endlich wieder die Mordermittlungen der "Soko Leipzig".